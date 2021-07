Streken negen provinciaaltjes uit het Britse Essex de hoofdprijs op in de pandemiecrisis?

Iedere crisis kent ook vele winnaars. En sommigen strijken zelfs de jackpot op. Georges Soros verdiende 1 miljard dollar met de val van het Britse pond op ‘zwarte woensdag’ 16 september 1992. Hij was short gegaan in Britse staatsobligaties (op termijn verkocht in de verwachting van een waardedaling) en long in Frans en Duits staatspapier (gekocht in de verwachting van een waardestijging). Het Guinness Book of Records vermeldde hem als de eerste man die in een maand meer dan 1 miljard dollar verdiende.

Vaak zijn het zelfs onverwachte winnaars. Michael Burry, die leed aan het syndroom van Asperger, wist bij de kredietcrisis 800 miljoen dollar te verdienen door kredietverzekeringen op rommelhypotheken (cds) te kopen van banken die de ineenstorting van de huizenmarkt in 2008 niet zagen aankomen. Inmiddels is zijn verhaal verfilmd in The Big Short.

En ook in de pandemiecrisis is de hoofdprijs inmiddels vergeven. Die is gevallen op negen mannen tussen de 22 en 31 jaar, allemaal supporters van de voetbalclub West Ham United, uit het Britse graafschap Essex. Zij hebben vorig jaar april 660 miljoen dollar (556 miljoen euro) verdiend door te speculeren met olietermijncontracten. Omdat inwoners uit het ten noordoosten van Londen gelegen Essex als stereotypering dienen voor ultieme domheid moet dit ook een ideaal filmscenario zijn.

Veel handelaren in de Londense City en Wall Street doet het pijn te zijn afgetroefd door jongens uit de provincie. De Oil Oiks (oliepummels) kochten in de lente van vorig jaar, toen de financiële markten voor korte tijd instortten uit angst voor een verschrikkelijke recessie, olietermijncontracten. Deze contracten gaven het recht in mei 2020 vaten van de Amerikaanse oliesoort WTI te kopen tegen de prijs van 20 april. Op 20 april werd de prijs van olie negatief omdat gevreesd werd voor gebrek aan opslagmogelijkheden omdat niemand meer olie wilde. Een heel korte tijd kon een koper zelfs 37 dollar per vat olie toe krijgen.

Een maand later bleek de paniek onterecht. Een vat olie kostte gewoon weer 25 dollar (nu is die alweer 75 dollar) en de negen streken hun winst op. Paul Commins, die onder de naam Cuddles handelde, verdiende het meest: 100 miljoen dollar. Anderen met bijnamen als Ari en Dog konden 30 tot 90 miljoen dollar bijschrijven. De Britse schandaalbladen maken nu jacht op Cuddles en zijn maten die inmiddels wonen in grote landhuizen, Rolls Royces en Porsches voor de deur hebben staan en een vakantie-appartement hebben in Marbella.

De verkopers van de contracten die het schip ingingen, hebben de negen inmiddels beschuldigd van marktmanipulatie. Ze zouden de olieprijs bewust in negatief gebied hebben gebracht op die 20ste april, hoewel onduidelijk is hoe die truc dan precies werkte. Soros en Burry werden destijds ook neergesabeld, maar hebben inmiddels de status van goeroe bereikt.

Mogelijk zal de markt over enige tijd Cuddles’ woorden op een goudschaaltje wegen.