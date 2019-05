Stormachtige opmars van volledig elektrische auto

Beeld Najib Nafid

Ten opzichte van vijf jaar geleden is het aantal bijna vertienvoudigd, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grootste groei vond het afgelopen jaar plaats, toen er bijna 23 duizend bijkwamen op de weg.

Van alle nieuw verkochte auto’s met een stekker is bijna eenderde nu volledig elektrisch. De rest is van de categorie plug-in hybride, waarbij een relatief kleine accu opgeladen kan worden met een stekker. Als de accu leeg is, neemt een verbrandingsmotor het over. Volgens cijfers van het CBS daalde het aantal van dit type vorig jaar voor het eerst met ruim 3 procent tot bijna 94 duizend.

Groeispurt

De populariteit van dit type is tanende doordat er geen fiscale voordelen meer zijn voor zakelijke rijders. De aanschafprijs is doorgaans wel gunstiger doordat de bpm lager uitvalt vanwege minder CO2-uitstoot, maar dit voordeel geldt ook voor ‘gewone’ hybride auto’s.

De populairste volledig elektrische auto was vorig jaar de Tesla Model S. Dankzij veranderende bijtelling in de laatste maanden van 2018 zag dat model een enorme spurt in het aantal registraties. In afgelopen jaar werden 5.642 exemplaren van dit model op kenteken gezet. Op de tweede plek stond de Nissan Leaf met 3.425 exemplaren. Dit jaar wordt een verdere groei verwacht van het aantal verkochte e-auto’s, maar de toename zal minder snel zijn dan in 2018, onder meer vanwege de beperkte verkrijgbaarheid van een aantal populaire modellen.