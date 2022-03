Stopt een nieuw pensioenstelsel het obsessief bezig zijn met de financiering van de oude dag?

Het artikel ‘Wat verandert er in de nieuwe Pensioenwet’ was donderdag veruit het best gelezen stuk op de site van de Volkskrant. Zelfs de rede van president Zelenski kon daar niets aan veranderen, noch het advies van Luuk Steenwelle, clustermanager Veiligheid bij de gemeente Utrecht, om voor de zekerheid toch maar een paar blikken bonen en een jerrycan water in huis te halen voor het geval de gaskraan wordt afgesloten.

Nederlanders zijn bijna obsessief bezig met de financiering van de oude dag. De toenemende vergrijzing heeft voor een nieuw nationaal trauma gezorgd: de angst dat men na zijn 67ste jaar op een houtje zal moeten bijten. Of – en misschien is dat voor de welgestelden nog wel een groter angstvisioen – onvoldoende reserves zal hebben om de eigen kinderen op de woningmarkt te helpen.

Een nieuw pensioenstelsel moet de rust terugbrengen. Een van de problemen is dat het nog tot uiterlijk 1 januari 2027 duurt voordat het wordt ingevoerd. En daarvoor zullen nog vele horden moeten worden genomen, zoals uit het artikel bleek. Een gelukkige bijkomstigheid zou zijn dat door de oplopende rente de pensioenfondsen hun dekkingsgraad kunnen oppoetsen, waardoor zij niet meer hoeven te korten en misschien zelfs in staat zijn de pensioenuitkeringen te verhogen. Maar dat betekent niet dat gepensioneerden nu ineens veel beter af zullen zijn.

Volgens de prognose van De Nederlandsche Bank zal de inflatie – de gemiddelde prijsstijging – dit jaar uitkomen op 6,7 procent. Een verhoging van de pensioenen met 2 procent zal nog tot een koopkrachtverlies leiden van 4,7 procent. In 2020 waren de gepensioneerden per saldo beter af bij een korting van 2 procent en een inflatie van 1,3 procent. Daarnaast is niet zeker of de rentestijging ook beklijft.

Amper drie maanden geleden kende Nederland nog een negatieve rente. De kans is er altijd dat die er over drie maanden ook weer zal zijn. ‘De harde les van de afgelopen jaren is dat de rente onvoorspelbaar is’, zo meldde de pensioenverslaggever. Mocht de rente structureel blijven stijgen tot bijvoorbeeld 4 procent, dan is er weer een ander probleem: de bestaande obligatieportefeuille zal in waarde kelderen. Als dat gepaard gaat met een crash op de aandelen- en vastgoedmarkt zullen de beleggingsresultaten van de fondsen een vrije val maken.

In het hele debat over de pensioenen maken de huidige gepensioneerden altijd meer lawaai dan de mensen die in de toekomst met pensioen moeten gaan. Juist voor de laatste groep moet het nieuwe stelsel, dat er dan twee Olympische Spelen en twee WK’s voetbal verder moet komen, een verbetering zijn. Tot die tijd zal de huidige generatie gepensioneerden tot in detail elke snipper nieuws over de verandering van het stelsel blijven volgen met de vraag of zij er al dan niet slechter van worden. Als ze tussentijds geen gas meer hebben, is dat tot daaraan toe, maar aan de pensioenen mag niet worden getornd.