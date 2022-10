Stop het subsidiëren van de vogelgriep

In Heythuysen (Limburg) is deze week vogelgriep vastgesteld bij een bedrijf met 300 duizend leghennen, kippen die voor de eieren gehouden worden. Het is de grootste uitbraak tot nu toe; de overheid gaat de kippen ter plaatse afmaken en afvoeren. Wie betaalt dat eigenlijk? Het antwoord op deze vraag illustreert in een moeite door waarom dat uitkopen van boeren zo’n raar plan is. Denk maar mee.

Vogelgriep is een van de dierziekten waarvoor de overheid het Diergezondheidsfonds in het leven heeft geroepen. Blijkbaar vond men bij de oprichting hiervan Dierziektefonds nodeloos grievend. Hoe dat ook zij, wie pluimvee houdt, moet aan het fonds een heffing betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het soort pluimvee. Voor ‘legkippen vrije uitloop’ is het tarief dit jaar bijvoorbeeld 63 euro per duizend kippen per twee maanden.

Deze heffing is bij lange na niet genoeg om de kosten te dekken. Op de website van de fondsbeheerder, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), formuleren ze het zo: ‘U (als boer) hoeft nooit meer dan een bepaald bedrag mee te betalen. Per sector geldt een plafondbedrag voor alle kosten. Daarboven is het risico voor de overheid. Dit beschermt dierhouders tegen te hoge kosten.’

De ‘dierhouders’ worden inderdaad beschermd, maar de belastingbetaler niet zo. Uit het meest recent gepubliceerde jaarverslag (over 2020, ze lopen een beetje achter) blijkt dat de totale kosten van het fonds 93 miljoen euro beliepen, waarvan 71 miljoen euro door het ministerie van Landbouw is betaald. Overigens staat in de tekst van het jaarverslag dat de overheid ‘eenderde’ van de kosten betaalt, maar dat zal een foutje zijn. De overheid lapt driekwart.

Waarom zou de overheid driekwart van de kosten van dierziekten willen dragen? Wie ‘dierhouder’ wordt, neemt toch voor zijn bedrijfsvoering bewust een risico op dierziekten, zou je denken. De kosten hiervan horen in het eigen bedrijfsplan. Omdat het verzekeren van dit risico onmogelijk is, kan ik me nog voorstellen dat de overheid de organisatie op zich neemt, en hiertoe kostendekkende heffingen oplegt aan dierhouders. Maar organiseren en de bulk van de kosten dragen? Waarom?

Wie op de RVO-website zoekt naar steekhoudende argumenten hiervoor blijft met lege handen achter. Er staan allerlei redenen waarom het voor individuele bedrijven en hele sectoren belangrijk is om scherp te zijn op dierziekten (verspreiding van ziekten voorkomen; export veilig stellen) maar als het om het algemeen belang gaat blijft men steken bij ‘de volksgezondheid’. En natuurlijk is het in het algemeen belang om verspreiding van dierziekten onder mensen te voorkomen, maar het bestaan van gezondheidsrisico’s voor mensen is toch echt het directe gevolg van de productie van dierhouders. Het gezondheidsrisico voor mensen is, in economentaal, een negatief extern van de veehouderij. Dat moet de overheid niet subsidiëren maar juist belasten!

Het Diergezondheidsfonds, kortom, moet vooral blijven bestaan, maar dan wel volledig betaald door de veehouderij zelf.

Nu naar dat uitkopen van veehouders, wat een dure grap is. Veehouderijen draaien deels op subsidies, waarvan deze (onverantwoorde) overheidsbijdrage aan het Diergezondheidsfonds maar een klein maar illustratief voorbeeld is. Schrappen van de subsidies vermindert de waarde van veehouderijen (fors) en maakt uitkopen navenant goedkoper.

Het is toch gek dat de belastingbetaler eerst moet betalen aan het onverantwoord subsidiëren van een sector, en daarna nóg een keer moet betalen omdat die sector dankzij die subsidie nog een beetje geld verdient? Ja, dat is gek.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.