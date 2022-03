Stikstofprobleem, overbelast net, hoge energieprijzen, werkelijk alles zit mee voor Greener

Beeld ©raymond rutting photography

Hoe vaak zal een onderneming begonnen zijn met een idee van drie Delftse vrienden? Greener is er in elk geval een van. Klaas, Dieter en Lukas volgden in 2014 het vak ‘innofest’ en kwamen op het idee vuile en luidruchtige dieselaggregaten op festivals te vervangen door stevige accu’s.

Acht jaar later zit Klaas Akkerman (31) in een Rotterdams café en stuurt vanaf zijn telefoon een berichtje naar ‘Lukas’, de witte accucontainer die twintig meter verder op de kade staat. Prompt stuurt Lukas een berichtje terug, met daarin de gegevens hoe ver de batterij geladen is. En hoeveel stroom er de afgelopen uren is geleverd aan het naastgelegen riviercruiseschip, waarop ongeveer vijftig Afghaanse vluchtelingen zijn ondergebracht.

43 van dergelijke containers bezit Greener Power Solutions inmiddels. Ze zijn speciaal voor Greener ontworpen door het beursgenoteerde bedrijf Alfen, ze kosten ruim drie ton per stuk en ze hebben de capaciteit van acht elektrische BMW i3-auto’s. Dankzij een nieuwe investeringsronde heeft Greener vorige week nog eens twintig containers besteld. ‘En tegen het eind van het jaar willen we er tachtig hebben’, zegt Akkerman die binnen het bedrijf samen met Dieter Castelein de leiding heeft.

Het moge duidelijk zijn: de zaken gaan goed.

Toch zat het bedrijf twee jaar geleden wel even in de stress. Akkerman en zijn compagnons hadden zich namelijk helemaal gericht op de festivalbranche. Festivals willen graag groen zijn, dus een alternatief voor dampende dieselaggregaten op het terrein werd daar direct omarmd. ‘Het was een hele toffe tijd’, zegt Akkerman over het eerste jaar. ‘Ik sliep dan een heel festival lang in een tentje naast Carmen – onze eerste container – om in de gaten te houden of het allemaal wel goed ging. Ondanks kinderziektes hadden al die festivals steeds genoeg stroom.’

Ceo Klaas Akkerman Beeld ©raymond rutting photography

Maar toen kwam corona en was ineens het volledige orderboek leeg. Achteraf bekeken is het een zegen dat Greener daardoor noodgedwongen op zoek moest naar andere klanten, zegt Akkerman. Die bleken er namelijk volop te zijn. De mobiele batterijen komen uitstekend van pas als oplossing voor een aantal grote problemen van deze tijd. In de eerste plaats bij het terugdringen van de uitstoot van stikstof en ander fijnstof. Daardoor melden bijvoorbeeld steeds meer bouwbedrijven zich bij Greener. Door aggregaten op hun bouwplaats te vervangen door een accu kunnen zij de bouwvergunning rond krijgen.

Natuurlijk moet die energie nog wel ergens opgewekt worden, en is accutechnologie dus niet per se duurzaam. Maar de techniek is wel energie-efficiënter dan een aggregaat dat de hele dag aanstaat en dus ook nog eens schoner. Zo berekent Greener zelf dat er vorig jaar ongeveer 1 miljoen liter diesel is bespaard dankzij de megabatterijen.

Ook bij de vluchtelingenboot in Rotterdam is het beperken van uitstoot en geluid een belangrijke reden dat de stad een accucontainer van Greener huurde. Het schip gebruikt op piekmomenten te veel stroom om het even met een stopcontact op het net aan te leggen. Normaal was dat op te lossen met een aggregaat maar dankzij ‘Lukas’ hoeft dat niet. Die laadt de hele dag via het gewone net en springt bij als er aan boord ineens veel stroom wordt gevraagd, bijvoorbeeld omdat er gekookt wordt. Akkerman: ‘Als een soort stuwmeertje dat je open kunt zetten als er even meer nodig is.’

En zo is Akkerman bij het tweede probleem waarvoor zijn accu’s uitkomst bieden: de grote capaciteitsproblemen op het Nederlandse energienet. Groeiende vraag naar elektriciteit, zonnepanelen die soms ineens veel stroom terugleveren, overal in het land levert dat problemen op. Netbeheerders hebben de handen er vol aan en wachttijden voor nieuwe stroomaansluitingen lopen op. En steeds vaker kloppen daarom klanten aan bij Greener.

Akkerman: ‘We hebben bijvoorbeeld supermarkten als klant. Hun pand is opgeleverd, alleen de verdikte stroomaansluiting is nog niet gelegd. Dankzij onze containers kunnen ze met een minder dikke kabel toe. Dat kost ze zo’n 3.000 euro per week, maar als dat het verschil maakt tussen wel of niet open kunnen, is de keuze simpel.’

Nu de energieprijzen ongekend hoog en grillig zijn, heeft Greener de wind op nog een manier in de zeilen. Wanneer de containers niet verhuurd zijn, staan ze namelijk op een ‘laadplein’ naast wind- en zonneparken van energiebedrijf Greenchoice. Daar laden ze op wanneer de elektriciteitsprijs laag is (als het ’s nachts hard waait bijvoorbeeld) en pas als de prijs hoog is leveren de accu’s weer terug. Vroeger leverden onverhuurde containers zo tenminste nog iets op, maar in de huidige markt gaat het ineens over serieus geld. ‘Je zou je bijna afvragen waarom we ze nog verhuren’, zegt Akkerman.

Die nieuwe werkelijkheid van hoge en sterk fluctuerende energieprijzen maakt dat Akkerman en Castelein de toekomst van hun bedrijf niet alleen zien in een verder uitbreiding van het aantal en de typen containers. Er zijn ook nieuwe markten te verkennen.

Nu al helpt Greener met zelf ontwikkelde software te analyseren waar het energiegebruik van klanten slimmer of omlaag kan. Dezelfde software is ook interessant voor particulieren, verwacht Akkerman. ‘Met een accu en liefst nog wat zonnepanelen op het dak zou je als consument enorm kunnen profiteren van die fluctuerende prijzen. Onze software zou kunnen helpen om batterijen automatisch te laden als energie goedkoop is en te verkopen als de prijs spijkerhoog is.’

Het succes van de onderneming blijft niet onopgemerkt. Zo hebben volgens Akkerman al twee concurrenten geïnformeerd of Greener niet te koop is. ‘Dat vind ik echt prachtig. In het verleden hebben we hun namelijk weleens gevraagd of we konden samenwerken, toen was er echt nul interesse.’ Akkerman en Castelein hebben een overname overigens niet eens overwogen. ‘Dit is veel te leuk.’