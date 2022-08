Stikstofcrisis noopt Rabobank tot voorzichtigheid: melkveehouderij voortaan risicovolle sector

Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een werkbezoek aan een melkveehouder. Beeld ANP

Dat maakte de Rabobank donderdag bekend bij de presentatie van hun halfjaarcijfers. Daar werd reikhalzend naar uitgekeken gezien de nauwe verwevenheid van de bank met het boerenbedrijf. Rabobank is met afstand de grootste geldverstrekker voor Nederlandse boeren; zo’n 80 procent is klant. Nu de landbouwsector dreigt te moeten krimpen vanwege de stikstofuitstoot, komt ook het verdienmodel van de bank in gevaar.

Rabobank heeft momenteel 10,3 miljard euro uitgeleend aan melkveeboeren. Die zullen in het vervolg ‘een terughoudendheid ervaren wanneer ze willen uitbreiden rondom natuurgebieden’, aldus ceo Wiebe Draijer. ‘Dat is common sense, noem het boerenverstand, maar wel erg vervelend.’ Draijer benadrukt dat de bank niet alle melkveehouders de rug toekeert: ‘Op andere plekken zijn nog wel degelijk investeringen mogelijk’.

Nu de sector als risicovol is aangewezen zet de bank 76 miljoen euro opzij om mogelijke risico’s af te dekken. Dit bedrag kan de bank gebruiken om verliezen op te vangen als boeren in de toekomst hun lening niet kunnen terugbetalen. Toch verwacht de bank niet dat dit nodig zal zijn. Draijer: ‘Met de middelen die de overheid heeft gereserveerd, geloven we dat dit individuele bedrijven niet zo hoeft te raken dat wij zo’n reservering moeten nemen.’ De overheid heeft tot nu toe ruim 30 miljard euro gereserveerd voor het stikstofprobleem.

Grote turbulentie

Draijer deed tijdens een digitale persbijeenkomst zijn best om sympathie op te wekken voor de Nederlandse boer. Die wordt volgens hem ‘plots geconfronteerd met fundamentele onzekerheid en een gevoel van onrecht. Dat heeft geleid tot grote turbulentie in Nederland. We moeten ruimte creëren om dat een naam te geven.’

Tot zelfreflectie over de rol van de bank in het stikstofdossier was Draijer tijdens de bijeenkomst niet genegen. De Rabobank wordt al langer aangewreven dat het medeverantwoordelijk is voor de stikstofcrisis. Zo zou de bank hebben weggekeken van de milieuproblemen die ontstonden door schaalvergroting van de landbouw. Rabobank heeft deze schaalvergroting grotendeels gefinancierd en daar goed aan verdiend. Bovendien heeft de bank in het verleden intensief gelobbyd om te voorkomen dat het kabinet zou aansturen op krimp van de veestapel.

Binnenkort mag Draijer aanschuiven bij Johan Remkes, de door het kabinet aangewezen bemiddelaar in het stikstofdossier. Draijer zal daar pleiten voor een regeling ‘zodat boeren met een opgeheven hoofd kunnen stoppen’. ‘We hebben een eerlijke vergoeding voor verduurzaming nodig. Zodat er eens stimulans komt voor boeren om die verduurzaming in te zetten.’ Ook pleit hij voor een ‘bijdrage van andere sectoren, om het gevoel van eerlijkheid te stimuleren’.

Dat zal gelijk een van de laatste publieke optredens zijn van Draijer, die per oktober opstapt als ceo. Hij heeft de Rabobank dan acht jaar geleid. Hij stond aan het hoofd van een reorganisatie waarbij ruim vijftienduizend banen werden geschrapt. Ook is hij verantwoordelijk voor de voortschrijdende digitalisering en centralisatie van de organisatie. Daardoor werden meer beslissingen genomen door het Utrechtse hoofdkantoor. Wie hem zal opvolgt is nog niet bekend.