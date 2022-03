Stijgende voedselprijzen: supermarkten kunnen consumenten niet veel langer ontzien

Ook consumenten krijgen de hogere prijzen op hun bord. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat staat in een rapport dat de Rabobank vrijdag heeft gepubliceerd. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne steeg de gasprijs met 90 procent. De prijs van graan is sinds de Russische inval met een kwart gestegen. Mogelijk zal ook de prijs van aardappelen hoger worden, als boeren besluiten om over te stappen van aardappel- naar graanteelt, wat nu meer oplevert. Consumenten voelen de prijsdruk nog niet in hun portemonnee, maar de onderzoekers van de Rabobank verwachten dat het een kwestie van tijd is voordat ook zij de prijsstijgingen op hun bord krijgen.

De hogere kostenbasis van eind vorig jaar is ook nog niet volledig doorbelast aan de consument. ‘Verre van zelfs’, staat in het Rabo-onderzoek. De terughoudendheid van supermarkten komt door de hevige concurrentie tussen de supermarkten. Deze race to the bottom drijft supermarktketens tot het uiterste om schapprijzen laag te houden. Daarbij leert de ervaring dat hoge prijsstijgingen nauwelijks tot hogere supermarktomzetten leiden, omdat consumenten dan overstappen naar goedkopere producten, of minder voedsel gaan kopen.

Inflatie

De grondstofprijzen - graan maar ook kunstmest, veevoer en zonnebloemolie - zaten de afgelopen maanden al in de lift door inflatie. Dat hing samen met verstoorde handelsstromen door corona, maar ook met personeelsschaarste, lage voorraadniveaus en het containerschip dat vorig jaar maart vastliep in het Suezkanaal. Voedingsproducenten gaven vorig jaar oktober al aan hun prijzen met 10 procent te moeten verhogen om de extra kosten te dekken. Afgelopen maand stegen voedingsprijzen voor consumenten met 5 procent, becijferde het CBS.

Het wegvallen van Rusland, Oekraïne en Belarus als afzetmarkt lijkt vooralsnog geen grote gevolgen te hebben voor Nederlandse boeren. Het marktaandeel van die landen voor de Nederlandse export is relatief klein: ongeveer 1,5 procent. Wel blijven exporteurs zitten met overschotten van producten zoals varkensvlees, eendagskuikens, broedeieren, peren en bananen, die bedoeld waren voor de Russische markt. Daardoor kunnen deze producten in West-Europa de komende tijd flink gaan dalen in prijs, aldus Rabo.