Stijgende emissieprijs, dalende kosten klimaatbeleid. Hoe zit dat?

De hoogovens van Tata Steel gezien vanuit IJmuiden. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Wat is het idee achter emissierechten?

Emissierechten zijn een belangrijk economisch instrument om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Door de rechten wordt er een prijs gekoppeld aan het verbranden van fossiele energie. Wie daarop bespaart of overstapt naar hernieuwbare energie wordt daar dus voor beloond.

Wereldwijd zijn er inmiddels verschillende systemen waarbinnen emissierechten worden geregistreerd en verhandeld. Het oudste is dat van de EU, het in 2005 opgerichte EU Emissions Trading System (ETS). Dat ETS is inmiddels een pijler van het Europese klimaatbeleid. De hoeveelheid emissierechten binnen het ETS wordt namelijk elk jaar verder teruggeschroefd, waardoor het voor bedrijven steeds duurder wordt om fossiele energie te gebruiken. De bedrijven die bij ETS zijn aangesloten, hebben daardoor hun uitstoot tussen 2005 en 2020 met 30 procent teruggebracht.

Hoe gaat die emissiehandel praktisch in zijn werk?

Er zijn ruim 10 duizend bedrijven op basis van hun hoge energiegebruik verplicht aangesloten bij het ETS, zo’n vierhonderd daarvan staan in Nederland. Het gaat om de grote energieleveranciers en energieslurpende bedrijven zoals Tata Steel in IJmuiden of bijvoorbeeld fabrieken die bakstenen maken. Jaarlijks krijgt Nederland een bepaald quotum van emissierechten opgelegd. Grofweg de helft houdt de overheid zelf om te veilen aan (met name) de energiesector en de andere helft wordt verdeeld over de vierhonderd industriële bedrijven. Elk jaar wordt dat quotum dus iets teruggeschroefd.

Bedrijven die meer of minder uitstoten dan waarvoor zij rechten hebben, kunnen rechten kopen of verkopen via de emissiebeurs in het Duitse Leipzig. Ook overheden bieden hun emissierechten daar aan de hoogste bieder.

Waarom stijgt de prijs van emissierechten nu zo hard?

De belangrijkste reden is de hoge gasprijs. Nu gas zo schaars en duur is, wordt er weer meer elektriciteit opgewekt uit kolen. En aangezien er bij de verbranding van kolen meer CO2 vrijkomt, moeten de energiebedrijven extra rechten bijkopen.

Maar er zijn meer krachten die de prijs opdrijven, zegt jurist Jos Cozijnsen van de Climate Neutral Group. ‘Elke keer als klimaatbeleid wordt aangescherpt, houden bedrijven er rekening mee dat er meer rechten uit de markt verdwijnen en stijgt de prijs.’ Dat gebeurde vorig jaar toen Europa de New Green Deal presenteerde. Dat gebeurde een maand geleden toen het klimaatakkoord in Glasgow werd gesloten en vorige week gebeurde dat weer toen ook nog de Duitse verkeerslichtcoalitie haar plannen presenteerde. De Duitsers wil een minimum emissieprijs van 60 euro per ton CO2 garanderen. Cozijnsen: ‘Energiebedrijven gaan daarom rechten inkopen, ze willen er zeker van zijn tegen welke prijs ze hun klanten voor de komende jaren energie kunnen verkopen.’

Hoe kan het dat die hogere prijs weer effect heeft op duurzaamheidssubsidies die Nederland verstrekt?

Ook los van het ETS voert Nederland nog klimaatbeleid. Onder meer door het subsidiëren van technische oplossingen die ervoor zorgen dat er minder wordt uitgestoten. Dergelijke projecten zijn door de hoge emissieprijs ineens een stuk rendabeler geworden. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is Porthos bij Rotterdam, waar vier bedrijven waaronder Shell en Exxon, de CO2 die ze uitstoten willen afvangen en opslaan in een leeg gasveld in de Noordzee. Transport en opslag van CO2 kost binnen Porthos zo’n 80 euro per ton, die prijs wordt nu volledige gecompenseerd door emissierechten die ermee worden bespaard.

Zijn er nog meer van dergelijke effecten?

Ja, de overheid verdient ook nog eens fors aan de hoge emissieprijs doordat zij emissierechten veilt in Leipzig, zo’n 50 miljoen ton per jaar. Dat wordt geoormerkt in de Green Deal en moet de regering gebruiken om de energietransitie mee te stimuleren. ‘Er komt dus meer geld beschikbaar voor klimaatbeleid en dat is goed nieuws’, zegt Cozijnsen.