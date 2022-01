Stichting Car Claim dient ook bij Peugeot, Citroën, DS en Opel schadeclaim sjoemelsoftware in

Een auto van Peugeot op een tentoonstelling in Shanghai. Beeld ANP / AFP

Vorig jaar boekte Stichting Car Claim bij de rechter succes tegen Volkswagen. Die oordeelde dat eigenaren van een Volkswagen met zogenoemde sjoemelsoftware recht hadden op 1.500 tot 3.000 euro schadevergoeding.

Volkswagen heeft in 2015 erkend dat het illegale software heeft gebruikt om zijn dieselauto’s schoner te laten lijken dan ze in werkelijkheid waren. Dit leidde tot een van de grootste schandalen in de geschiedenis van de auto-industrie. In totaal betaalde VW meer dan 30 miljard euro aan schadevergoedingen en boetes.

Schadevergoeding

De Nederlandse rechter oordeelde afgelopen jaar dat ook eigenaren van een ooit nieuw gekochte of tweedehands dieselauto van het Volkswagenconcern recht hebben op schadevergoeding.

‘De opzet van de huidige claim is vergelijkbaar met die tegen VW’, zegt voorzitter Guido van Woerkom van Stichting Car Claim. ‘Ook deze merken hebben auto’s verkocht die later niet bleken te voldoen aan wat kopers is voorgespiegeld.’ Doordat de voertuigen vuiler zijn dan destijds werd beweerd in de folder, is de restwaarde lager. Dit verschil wil de stichting terug claimen via de rechter.

De stichting zegt zich dit keer ook nadrukkelijker te richten op de rol van toezichthouder RDW, die voor sommige modellen de Europese typegoedkeuring heeft verleend. De RDW oordeelde eerder dat de schadelijke uitstoot van de auto’s binnen de toegestane bandbreedte ligt. Bij een aantal modellen van Fiat en Suzuki was dat niet het geval, aldus het RDW enkele jaren geleden.

Van de weg gehaald

Volgens Van Woerkom heeft het Europese Hof anders geoordeeld. Mogelijk wil de stichting de RDW daarom dwingen opnieuw te kijken naar de destijds verleende typegoedkeuring. Als de dieselauto’s die nu onder vuur liggen niet blijken te voldoen aan de destijds geldende norm, worden ze mogelijk van de weg gehaald. In dat geval zal de schadeclaim vele malen hoger zijn, zegt Van Woerkom.

Eind november diende de stichting ook een grote massaclaim in tegen het Franse Renault en het Roemeense Dacia, dat onderdeel is van Renault, vanwege het dieselschandaal.