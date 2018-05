Steeds meer zzp’ers werken onverzekerd

Een groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) sluit geen verzekering af tegen arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 2011 en 2016 is het aantal zelfstandigen dat zich niet indekt tegen langdurige ziekte of uitval met 135 duizend mensen toegenomen.

De groep zzp’ers met een verzekering is in die jaren min of meer gelijk gebleven: zo'n 170 duizend mensen. Tegelijkertijd is het aantal zelfstandig ondernemers in die vijf jaar gegroeid van 770 duizend naar bijna 900 duizend. De nieuwe aanwas lijkt zich in steeds mindere mate te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ook het aantal zzp’ers zonder lijfrente, een vorm van pensioenopbouw, neemt toe.

Vooral zzp’ers tot 45 jaar werken steeds meer zonder verzekering. Bij oudere zelfstandigen (tussen de 45 en de 65) is het percentage verzekerden gelijk gebleven: van hen heeft circa een op de vijf een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze groep maakte de meest onstuimige groei door tussen 2011 en 2016: van zo'n 365 duizend naar ruim 470 duizend mensen.

Vakbonden FNV en CNV zien in de cijfers de bevestiging van een probleem waar zij al langer tegen ageren: de toename van het aantal ‘flexwerkers’ die tegelijkertijd hun zekerheden steeds verder zien afkalven. CNV pleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. ‘Alleen dan voorkom je dat zelfstandigen onderling met elkaar moeten concurreren op het risico dat ze onverzekerd van de ladder vallen.’ De zelfstandigenverzekering moet betaalbaarder en toegankelijker, stelt FNV in een geschreven reactie.