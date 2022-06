Steeds meer Oekraïense vluchtelingen aan het werk, vooral via uitzendbureaus

Twee Oekraïense vluchtelingen aan het werk bij een verpakkings- en distributiecentrum. Beeld Marcel van den Bergh

Volgens cijfers die uitkeringsinstantie UWV dinsdag heeft gepubliceerd, zijn de afgelopen maand 8.900 Oekraïners in dienst gekomen bij een Nederlandse werkgever. Dat zijn er fors meer dan in april, toen 4.300 vluchtelingen de arbeidsmarkt betraden. Bijna de helft van de Oekraïners vond werk via het uitzendbureau. Daarnaast ging 10 procent direct aan de slag in de horeca en 8 procent in de land- en tuinbouw.

Sinds april dit jaar hebben Oekraïense vluchtelingen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers hoeven voor hen geen zogeheten tewerkstellingsvergunning meer aan te vragen en ze hoeven niet meer te proberen een vacature eerst op te vullen met een EU-burger. Om misstanden te kunnen signaleren, moeten werkgevers wel melding maken bij het UWV als zij een Oekraïner in dienst nemen.

Breuk met streng beleid

De versoepelde regels voor Oekraïense vluchtelingen zijn een breuk met het strenge beleid dat geldt voor vluchtelingen uit andere landen. Die mogen in de eerste zes maanden van hun verblijf niet werken en kunnen vervolgens maximaal 24 weken aaneengesloten aan de slag. Een groot deel van hun inkomsten moeten ze dan bovendien afdragen aan hun opvanglocatie.

De uitzonderingspositie voor Oekraïners komt werkgevers die kampen met personeelstekorten zeer gelegen en ook de vluchtelingen zelf zijn volgens gemeenten en instanties zeer bereid om aan het werk te gaan. Toch waarschuwen vakbonden ook dat uitbuiting op de loer ligt. Vorige week nog berichtte CNV dat in het Westland zo’n dertig Oekraïners met wurgcontracten aan het werk waren gezet bij een plantenkweker.