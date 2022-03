Steeds meer Nederlanders hebben een slimme speaker in huis: ‘Een zorgelijke ontwikkeling’

Een Amazon Echo (l) en een Google Home. Bijna een kwart van alle Nederlandse huishoudens beschikt over een slimme speaker. Beeld AP

Inmiddels bezitten ruim 1,8 miljoen huishoudens zo’n alleskunner. Een jaar eerder lag dat aantal nog op 1,5 miljoen. Dat blijkt uit de Smart Home Monitor van onderzoeksbureau Multiscope. Een slimme speaker kost volgens Multiscope gemiddeld 325 euro. Doorberekend hebben Nederlanders zo’n 600 miljoen euro uitgegeven aan de boxjes. Het onderzoeksbureau voorspelt dat nog eens 240.000 huishoudens dit jaar een slimme speaker gaan aanschaffen.

Aiko Pras, hoogleraar internetveiligheid aan de Universiteit Twente, noemt het een zorgelijke ontwikkeling. ‘Het probleem is dat de apparaten nauwelijks worden geüpdatet, dus naar verloop van tijd sluipen er zwakheden in. Dan kan het apparaat worden gehackt, al is de kans niet heel groot.’ Voor Russische ddos-aanvallen gericht op de geluidsboxen hoeven Nederlanders niet te vrezen, zegt Pras.

Bedrijven als Google en Amazon kunnen volgens Pras wel meeluisteren via de speakers. ‘Google heeft een tijdje zijn werknemers laten meeluisteren met klanten om de spraakherkenningsfunctie te verbeteren.’ Ook de veiligheidsdienst van de VS, National Security Agency, heeft toegang tot geluidsopnames, zegt Pras. ‘Bij Amerikaanse apparaten, niet bij Chinese. Maar daar kan de Chinese veiligheidsdienst dan weer meeluisteren.’

Terroristen

Als veiligheidsdiensten nog niet meeluisteren, gaan ze dat wel doen, voorspelt de hoogleraar. ‘Terroristen kunnen zo’n speaker thuis hebben staan. Je zou gek zijn als je daar geen gebruik van maakt.’ Zelf heeft hij bewust gekozen voor een slimme speaker zonder microfoon – feitelijk dus een gewone speaker – zodat niemand kan meeluisteren.

Het Amerikaanse audiobedrijf Sonos is marktleider in Nederland. 6 procent van de Nederlanders heeft een Sonos One in zijn of haar bezit. Dat komt neer op meer dan 450.000 huishoudens. Na Sonos volgen de Google Home (4 procent) en de Google Home Mini (3 procent).

Wereldwijd heeft het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon het grootste marktaandeel. De Amazon Echo luistert naar de naam Alexa, een kordate maar ook geruststellende vrouwenstem. Voor een klein geldbedrag kan het systeem ook worden vertolkt door een beroemdheid, onder wie Gordon Ramsay, Melissa McCarthy en Samuel L. Jackson.