Statushouder is gewild, maar komt toch lastig aan de bak

Statushouder Esmael Meydani en zijn collega Arman Esmaili aan het werk bij de NS. Beeld Rebecca Fertinel

Dertig sollicitatiebrieven, vijf reacties, nul banen. Een jaar lang deed de Iraanse statushouder Esmael Meydani (37) verwoede pogingen een baan te vinden. Geen geluk. Totdat hij reageert op een vacature voor een werkervaringsplek bij de Nederlandse Spoorwegen. ‘Dat was voor mij een goede kans.’

Op zwarte werkschoenen, gehuld in een gele, fluorescerende veiligheidsjas, loopt Meydani tussen de lege omhulsels van NS-treinen – klaar om opgeknapt te worden – naar zijn kantoor. Aan de buitenkant de typische blauw-gele kleuren van het spoorwegbedrijf, aan de binnenkant in niets te herkennen als de vervoersmiddelen waarmee dagelijks 1,3 miljoen mensen reizen. Bij het onderhoudsbedrijf van de NS in Haarlem is Meydani inmiddels acht maanden werkzaam op de facilitaire afdeling. Als de Iraniër praat over zijn stage, vormt zich een brede glimlach op zijn doorgaans wat verlegen gezicht. ‘Hier werken is zo mooi.’

Het werkervaringstraject van Meydani duurt negen maanden en is bedoeld voor statushouders om werkervaring op te doen en voor het bedrijf om in te schatten op welke manier de statushouder bij kan dragen aan de organisatie, zonder de financiële risico’s die komen kijken bij het in dienst nemen.

Collega Arman Esmaili (33), eveneens Iraans, nam Meydani onder zijn hoede; nadat Esmaili bij de NS had aangegeven een statushouder aan het team toe te willen voegen. ‘Ik ben zelf zonder enige ervaring bij de NS begonnen’, vertelt Esmaili. ‘Die kans wil ik andere mensen ook bieden.’

De begindagen van de stage waren spannend. ‘Omdat we allebei uit Iran komen dacht ik: hij moet wel goed zijn best doen.’ Ook Meydani voelde de druk. Binnen de NS werd hij verantwoordelijk voor een systeem dat ervoor zorgt dat reserveonderdelen zo snel mogelijk terechtkomen bij monteurs die een storing moeten oplossen. ‘De eerste dag was ik zo zenuwachtig. Ik kende hier niemand en ben slecht in het onthouden van namen.’

De voorafgaande maanden werd Meydani ondersteund door het UAF, een organisatie voor hoogopgeleide vluchtelingen. Hij kreeg hulp met solliciteren en het maken van een cv en startte met de opleiding werktuigkunde – zijn bachelordiploma metaalkunde uit Iran geldt in Nederland niet.

Volgens HR-directeur van NS Yolanda Verdonk - van Lokven zijn deze werkervaringsplekken win-win situaties. ‘We hebben een tekort aan personeel voor technische functies. Door vluchtelingen aan te nemen snijdt het mes aan twee kanten. De NS heeft deze mensen nodig.’

Diversiteit is een speerpunt binnen de NS, zegt Verdonk. ‘Onze reizigers zijn een afspiegeling van onze maatschappij. Iedereen reist met de trein. Dat moet ook vertegenwoordigd zijn in ons medewerkersbestand.’ Sinds 2015 krijgen jaarlijks vijf vluchtelingen negen maanden de tijd om bij de NS werkervaring op te doen. Van de 25 vluchtelingen die de NS stage liet lopen kwamen er tien in vaste dienst en vonden er negen werk elders.

Baan bij opleidingsniveau

Ondanks het succes van de stages, verloopt de weg ernaartoe soms moeizaam. Regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – waaronder statushouders – vallen onder de taken van de gemeente. Per gemeente verschilt het hoelang een statushouder stage mag lopen voordat de uitkering wordt stopgezet. Voor vluchtelingen, die niets of alleen een kleine vergoeding voor de stage krijgen, is een ruime periode noodzakelijk. ‘Als het traject te kort duurt, is er geen tijd voor vluchtelingen om te landen op hun nieuwe werkplek, zonder dat zij hun uitkering kwijtraken.’ Een uniform beleid zou helpen, zegt Verdonk. De negen maanden die Meydani krijgt via het UAF – in overeenstemming met gemeente Amsterdam, waar hij sinds drie jaar woont – vindt ze lang genoeg. ‘Dat is een afspraak waar wij blij mee zijn.’

Volgens de gemeente Amsterdam is het belangrijk dat statushouders werk vinden op hetzelfde niveau als waarvoor ze in hun land van herkomst zijn opgeleid. ‘Het doel van deze werkleertrajecten is niet alleen statushouders aan werk helpen, en daarmee uit de bijstand, maar ook dat ze aan het werk blijven’, zegt woordvoerder van gemeente Amsterdam Denise Juthan. ‘Die kans is groter wanneer de baan past bij hun opleidingsniveau.’

Voor Meydani zit de stage er na acht maanden bijna op. Hij kijkt tevreden terug, maar vanzelf ging het niet. ‘Ik kon mijn collega’s niet altijd begrijpen. Dan moest ik iets nog een keer vragen, en nog een keer.’ En dan is er nog het cultuurverschil. ‘Iraniërs pakken het liefst dingen zelf op.’ Al snel kwam Meydani om in het werk. ‘Volgens mij ben je aan het verzuipen’, hoorde hij van collega’s.

Nu weet Meydani: loopt hij tegen problemen aan, geef dat meteen aan. Ook regelde NS taallessen voor de Iraniër, om de samenwerking met collega’s te versoepelen. Hij volgde ze naast zijn avondstudie en de 36-urige werkweek bij NS. ‘Alles tegelijk’, verzucht Meydani. ‘Dat was moeilijk.’

‘Als vluchteling loop je toch twee keer zo hard’, zegt Esmaili, die net als Meydani als vluchteling naar Nederland kwam. ‘Je staat eigenlijk 0-2 achter. De taalachterstand doet wat met je. Je bent jezelf constant aan het bewijzen.’ Dat bewijzen is Meydani goed gelukt, zegt Esmaili. ‘Hij heeft zich een moeilijke, technische afdeling binnen een half jaar eigen gemaakt.’ Een geslaagde stage. De facilitaire afdeling denkt al na over een volgende statushouder.

Hoe moet het dan verder met Meydani? Die is voorlopig nog niet klaar bij de NS. Dankzij een trotse teamleider en een vrijgekomen vacature begint 1 maart zijn dienstverband als ‘maintenance engineer’. ‘Ik heb er heel veel zin in.’