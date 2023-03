Stakingen in het streekvervoer, wie doorbreekt de patstelling?

Al wekenlang wordt er in het streekvervoer gestaakt. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. Hoe kan dit conflict worden opgelost? Een zoektocht naar de weg vooruit in vier stappen.

De stakingen in het streekvervoer houden aan. De vakbonden eisen 14 procent meer loon verspreid over anderhalf jaar en ze willen een lagere werkdruk voor de chauffeurs vastgelegd zien in een nieuwe cao. De werkgevers wilden niet verder gaan dan 11 procent. De provincies, die verantwoordelijk zijn voor de aanbestedingen in het streekvervoer, zeggen al miljoenen euro’s tekort te komen voor het ov. De sleutel in deze patstelling ligt bij het Rijk, zeggen alle partijen – ook al is die formeel gezien geen partij.

Over de auteur Robèrt Misset is algemeen verslaggever economie.

De werkdruk

De chauffeurs klagen over de moordende schema’s, in hun roosters zijn de pauzes steeds korter. Er is veel te veel ziekteverzuim. Maar volgens de werkgevers passen afspraken niet in een cao.

Marijn van der Gaag, vakbondsbestuurder FNV: ‘Het gaat ons bij de stakingen vooral om de hoge werkdruk, veroorzaakt door de krappe rijtijden en de korte pauzes. De chauffeur wil zijn benen kunnen strekken, een plas doen en normaal eten. Dat kan niet met de huidige roosters. De chauffeurs jakkeren voortdurend achter hun schema aan. Tegelijkertijd vragen de werkgevers juist extra flexibilisering van de werknemers. Dat betekent nog meer gebroken diensten per week.’

Fred Kagie, voorzitter Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV): ‘De FNV heeft geen voorstellen gedaan over werkdruk. Het draait in deze sector om minuten. Roosters kun je onmogelijk vastleggen in een cao. Elk vervoersbedrijf gaat bij elke stalling met chauffeurs in gesprek om maatwerk te leveren.’

Van der Gaag: ‘Natuurlijk leg je arbeidsvoorwaarden vast in een cao om mensen te beschermen tegen onacceptabele werktijden. En daar horen ook fatsoenlijke roosters met voldoende pauzes bij. De werkgevers kiezen de weg van de minste weerstand.’

Kagie: ‘Het CNV pleit voor langere pauzes, maar onze chauffeurs krijgen hun pauzes al doorbetaald. Met zesduizend chauffeurs op de weg betekent vijf minuten extra pauze 15 duizend betaalde pauze-uren per maand. Dan praat je over miljoenen euro’s, een loonkostenstijging van 1 procent.’

Hanane Chikhi, hoofdonderhandelaar namens vakbond CNV: ‘Het is onzin dat we vijf minuten extra pauze claimen. We vinden dat een chauffeur ‘s avonds een aaneengesloten pauze van twintig minuten moet hebben. Werknemers hebben recht op een half uur per dag, het hoeft de werkgevers niets extra te kosten. Misschien moeten de werkgevers een berekening maken van de ziektekosten. Daar schrikken ze meer van dan van de kosten voor een extra pauze.’

Kagie: ‘Bedrijven houden het ziekteverzuim zelf bij, het is gemiddeld 10 procent en dat is nog steeds te hoog. De sector is vergrijsd, de gemiddelde leeftijd van een chauffeur is boven de 50 jaar.

Van der Gaag: ‘De werkgevers mogen goochelen met cijfers, maar het ziekteverzuim in deze sector ligt rond de 20 procent. Ik baseer me op de tellingen op de vestigingen, zeker bij ouderen is het ziekteverzuim groot.’

Chikhi: ‘En er wordt niets gedaan om het omlaag te krijgen.’

Kagie: ‘Ik heb de vakbonden al voorgelegd om meer te werven onder studenten en vrouwen die willen terugkeren op de arbeidsmarkt. Maar dan moet je ze ook flexibel kunnen inzetten als bijvoorbeeld een college uitvalt. Dat kan nu niet in ons systeem. We willen op die manier meer chauffeurs krijgen, want ook het streekvervoer kampt met gebrek aan personeel.’

Een leeg station in Hengelo tijdens een staking van het streekvervoer. Beeld Emiel Muijderman / ANP

Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht: ‘Op het gebied van de werkdruk hebben de vakbonden absoluut een punt. Ook in het streekvervoer is de werkdruk de afgelopen jaren enorm opgelopen door allerlei efficiencyslagen en bezuinigingen. Voor de chauffeurs is het werk vanwege de toenemende agressie van passagiers ook niet gemakkelijker geworden. Ik ben ervan overtuigd dat de vakbonden hun looneis zullen matigen wanneer de werkgevers de werkdruk significant kunnen verminderen.’

De marktwerking

De vakbonden hekelen het rendementsdenken in het openbaar vervoer. De provincies zeggen miljoenen tekort te komen om de dienstverlening op peil te houden.

Chikhi (CNV): ‘Bijna alle regionale vervoersmaatschappijen zijn in buitenlandse handen. Het is van de zotte dat Duitse, Italiaanse, Franse en Israëlische eigenaren kunnen bepalen hoe ons streekvervoer eruitziet. Het is ook een verantwoordelijkheid van de provincies. Zij gunnen de concessies aan het bedrijf dat de meeste kilometers kan bieden voor het minste geld. Ook de provincies willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten ten koste van de werknemers.’

Kagie, onderhandelaar van de werkgevers: ‘Het streekvervoer wordt voor de helft gefinancierd door subsidies van de provincies en voor de andere helft uit de opbrengst van de kaartjes. Sinds de invoering van de privatisering heeft geen enkel vervoersbedrijf een euro aan dividend uitgekeerd aan zijn aandeelhouders.’

Van der Gaag (FNV): ‘Ik zeg tegen de werkgevers: ga dat geld dan maar halen in Duitsland, Italië of Frankrijk.’

Kagie: ‘Die buitenlandse bedrijven kozen voor Nederlandse partners, omdat wij verder zijn in de energietransitie en met elektrische bussen rijden. Die innovaties kunnen ze later in eigen land implementeren. Nu even geld ophalen bij de buitenlandse eigenaren van de vervoersbedrijven, zoals de FNV beweert, is retoriek.’

Jan van der Meer, namens GroenLinks gedeputeerde in de provincie Gelderland: ‘Dat vind ik te gemakkelijk. Door de marktwerking hebben we nieuw leven geblazen in sommige, regionale spoorlijnen. Maar na de verkiezingen voor de Provinciale Staten zal de nieuwe coalitie in Gelderland moeten bepalen of ze die 25- tot 30 miljoen euro extra voor nieuwe concessies er structureel bij willen leggen.

‘Zo niet, dan zal het ov verder worden afgeschaald. Eigenlijk is dat onaanvaardbaar, want we zitten al op een minimumniveau. In november vergeleek een onderzoeksbureau het openbaar vervoer in Gelderland met een boom, waarvan het laag- en hoog hangend fruit al is geplukt en de takken zijn gesnoeid. Door verder te bezuinigen, leg je de bijl aan de wortels.’

Schippers, hoogleraar: ‘De verkoop van vervoersbedrijven is een weeffout in het systeem geweest. Openbaar vervoer is een publieke taak die je in Nederlandse handen had moeten houden. De politiek heeft bij de privatisering van het openbaar vervoer overhaast en ondoordacht gehandeld. De marktwerking in het openbaar vervoer heeft ons nog weinig positiefs gebracht. Nu moeten provincies en vervoersmaatschappijen een te laag bedrag verdelen om een goede dienstverlening te organiseren.’

De looneis

De vakbonden FNV en CNV eisten aanvankelijk een loonsverhoging van 10 procent over het eerste jaar en 4 procent voor het tweede half jaar. De werkgevers gingen niet verder dan 8 en 3 procent en hebben dat bod na de stakingen ingetrokken.

Van der Gaag (FNV): ‘Een chauffeur verdient gemiddeld maximaal 3.500 euro bruto per maand. Ons laatste bod voor de onderhandelingen klapten, was 10 procent loonsverhoging voor een jaar en nog eens 4 procent voor een half jaar. We snappen dat we met een realistische blik moeten kijken naar de inflatie, maar het koopkrachtverlies moet worden gerepareerd.’

Kagie, onderhandelaar van de werkgevers: ‘Ik heb in een ver verleden bij de FNV gewerkt en was altijd uit op een deal. Op 17 januari was ik ervan overtuigd dat we een deal gingen sluiten. Daarom was mijn laatste duwtje meer dan mijn mandaat. Zonder te bellen met de ceo’s van de vervoersmaatschappijen stelde ik die 8 en 3 procent voor.

‘Voor het eerste jaar waren de vakbonden ook akkoord met 8 procent. We kwamen er niet uit voor het tweede jaar. Wij stelden daarom een eenjarige cao voor, met het loonbod van 8 procent. Toen liepen de vakbonden zonder schorsing van tafel. Alle vervoersbedrijven zitten na de coronacrisis nog in de rode cijfers. Ik kon simpelweg niet hoger gaan, die centen hebben we niet.’

In Apeldoorn wachten reizigers tijdens de staking op bussen die niet zullen komen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Van der Meer, gedeputeerde: ‘Het budget voor de exploitatie van het openbaar vervoer in Gelderland was vorig jaar 127 miljoen euro. Maar om de dienstverlening op niveau te houden, is jaarlijks 20 procent extra nodig. De brandstofprijzen zijn door het dak gegaan, zeker op het traject Arnhem-Nijmegen waar de bussen op groen gas rijden. Ook de kosten voor personeel en materieel zijn fors gestegen. Door deze acties in het ov zullen de loonkosten wederom stijgen. In Gelderland zijn we nu 30 miljoen euro extra kwijt aan het openbaar vervoer. Dat moeten we zelf bijleggen, tenzij het Rijk over de brug komt.’

Schippers, hoogleraar: ‘De vakbonden komen terecht op voor mensen met bescheiden salarissen, die hard worden geraakt door de inflatie. Maar ook de werkgevers in het streekvervoer staan met de rug tegen de muur, omdat ze door de overheid financieel zo kort worden gehouden. Als ze akkoord gaan met 14 procent loonsverhoging moeten ze straks chauffeurs ontslaan. Die standpunten passen niet bij elkaar. En beide partijen zitten straks weer met gebonden handen aan de onderhandelingstafel.’

De oplossing

De vakbonden zetten hun acties voort. Staken helpt niet, zeggen de werkgevers. Wie reikt ze de hand?

Van der Gaag (FNV): ‘Het wordt nu armpje drukken. De werkgevers spelen een politiek spel door te polariseren.’

Kagie, werkgevers: ‘Laten we de puzzel opnieuw leggen, maar niet onder druk van ultimatums of stakingen. En als we weer gaan overleggen, zullen we rekening moeten houden met de verliezen die we door de stakingen hebben geleden.’

Chikhi (CNV): ‘De werkgevers vragen mij telkens: wie gaat het bonnetje betalen? Ik denk toch echt de overheid. Maar dit conflict is niet zoals tijdens de staking bij de NS opgelost met een telefoontje van het ministerie van Economische Zaken. Het verschil is dat de overheid voor 100 procent aandeelhouder is van de NS. In het streekvervoer is het Rijk slechts de opdrachtgever, die geen partij wil zijn als het om arbeidsvoorwaarden gaat.’

Kagie: ‘Het Rijk komt echt niet met een zak geld om ons conflict met de vakbonden op te lossen.’

Van der Meer, gedeputeerde: ‘We willen in de provincie Gelderland 100 duizend woningen bouwen. Juist nu we een groeistrategie nodig hebben voor het openbaar vervoer zijn we alleen pleisters aan het plakken. Het ov is nooit kostendekkend, er moet altijd subsidie bij. In het Provinciefonds zit nu 12,5 miljoen euro voor het openbaar vervoer, we hebben minstens het dubbele nodig. Zonder extra budget van het Rijk moeten we straks lijnen gaan schrappen. En dat wil niemand.’

Schippers, hoogleraar: ‘Er is maar één oplossing: vanuit Den Haag moet er geld bij. Goed functionerend openbaar vervoer is een publiek belang. En dat is met de huidige financiering nauwelijks te regelen. In die zin worstelen vakbonden en werkgevers met hetzelfde dilemma, ze hebben de helpende hand van de overheid nodig. Ik zie niet hoe ze er anders uitkomen.’