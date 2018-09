Staking KLM-piloten van de baan na nieuw akkoord over cao

KLM en zijn piloten hebben maandagavond na vier maanden van onderhandelingen en aangekondigde acties een nieuw principeakkoord bereikt over een cao. De overeenstemming werd bereikt onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Die had tot komende donderdag de tijd had gekregen voor een lijmpoging. Zonder overeenstemming zouden de 2.800 KLM-vliegers over een week of twee het werk hebben neergelegd.

De KLM en de VNV waren het in mei ook al eens geworden over een nieuwe cao, maar die voorstellen werden toen door de leden van de pilotenvakbond verworpen. Zij wilden dat maatregelen die waren bedacht om de werkdruk te verlichten met terugwerkende kracht zouden ingaan, vanaf 1 januari dit jaar, en financiële compensatie voor iedere maand uitstel.

Dat laatste zou de KLM tientallen miljoenen hebben gekost. De luchtvaartmaatschappij dacht dat ze pas vanaf november de mogelijkheid zou krijgen om de werkdruk aan te pakken. De piloten vreesden dat ze daardoor volgend jaar zomer weer extra diensten moeten draaien, ‘om de gaten in roosters dicht te vliegen’. KLM heeft 110 nieuwe piloten nodig om aan de stijgende vraag naar vluchten te kunnen voldoen en tegelijkertijd zijn huidige vliegers een minder ontregeld privéleven te bieden.

Compromis nog onduidelijk

Het is nog onduidelijk welk compromis er precies is gesloten. ‘De aanpassingen in de vlieg- en rusttijden worden naar voren gehaald en daarmee wordt de (te) hoge werkdruk aangepakt’, zegt de pilotenvakbond. ‘Hiernaast is er een uitgewerkte nieuwe verzoekenregeling voor verlof voor intercontinentale vluchten aan het akkoord toegevoegd.’

De VNV zegt nu de voorbereidingen voor stakingen en andere acties af te blazen.

De laatste cao van de KLM-piloten dateert van 2014, toen de luchtvaartmaatschappij in zwaar weer verkeerde. Er werd toen afgesproken dat de vliegers zouden afzien van een loonsverhoging en dat de arbeidsproductiviteit met 12 procent zou stijgen. De oude cao liep eind 2017 af. Aangezien KLM de laatste jaren meer winst en omzet boekte vonden de vliegers dat ze daar iets van moesten terugzien in hun portemonnee en in vrije dagen.

Als onderdeel van Air France-KLM ondervindt KLM nog wel last van andere ontevreden piloten. Die van Air France hebben dit jaar al vijftien keer het werk neergelegd en dreigen deze maand de draad weer op te pakken. De acties scheelden de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij in het tweede kwartaal 260 miljoen euro brutowinst.