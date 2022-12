Staking journalisten van krant The New York Times

Meer dan duizend journalisten, redacteuren en andere werknemers van de Amerikaanse krant The New York Times hebben het werk voor 24 uur neergelegd om eisen voor hoger loon kracht bij te zetten. Het is volgens de vakbond NewsGuild of New York voor het eerst in meer dan veertig jaar dat een grote staking plaatsvindt bij de bekende krant.

De actie volgt volgens de vakbond op het mislukken van contractonderhandelingen met The New York Times. De bond zegt dat de krant weigert de lonen flink te verhogen om zo de hoge inflatie te compenseren. The New York Times zei teleurgesteld te zijn over de “extreme actie” en dat er geen sprake is van een impasse in de onderhandelingen. De krant stelt dat er een goed loonbod is gedaan.

De stakende werknemers, onder wie ook mensen van afdelingen voor verkoop en advertenties, zouden van plan zijn om een protestactie te houden bij het hoofdkantoor van de krant in Manhattan. De bond stelt dat de leden bereid zijn alles te doen om de arbeidsvoorwaarden bij de krant te verbeteren.

Een woordvoerder van The New York Times zegt dat er voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de nieuwsproductie door kan gaan, zoals het gebruiken van buitenlandse verslaggevers en journalisten die geen lid van de vakbond zijn.