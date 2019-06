Staatssecretaris Snel: Belastingdienst moet ouders niet beschouwen als potentiële fraudeurs

De beschuldiging dat hij zich actief zou hebben bemoeid met een onderzoek naar de toeslagenaffaire wierp Snel echter verre van zich. ‘Deze aantijgingen zijn echt onjuist.’ Trouw en RTL Nieuws berichtten dinsdag dat de interne onderzoekers geen toegang kregen tot computerschijven van onder meer de FIOD en de MKB-afdeling van de Belastingdienst, ook al drongen zij daar wel bij Snel op aan.

Meerdere Kamerleden wilden woensdag weten wat daarvan waar is. ‘Als je de berichten leest, lijkt er sprake te zijn geweest van machtsmisbruik’, stelde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Pieter Omtzigt (CDA) las voor uit het uitgelekte onderzoeksrapport, waarin de auditors een vervolgonderzoek naar de schijven adviseerden. ‘Waarom is het besluit genomen om daar niet te zoeken?’, wilde hij weten.

Volgens Snel zijn de auditors later zelf tot de conclusie gekomen dat vervolgonderzoek weinig zin had. Hij erkende dat je, ‘als je het rapport zo leest, zou kunnen denken’ dat zijn ministerie de onderzoekers op andere ideeën bracht. ‘Maar wij hebben de auditors geen strobreed in de weg gelegd. Het idee dat wij dat zouden doen, vond ik echt heel pijnlijk.’

Doorgeslagen

In het debat drong de Kamer aan op een snelle oplossing voor de gedupeerde ouders waarvan in 2014 ten onrechte de kinderopvangtoeslag werd stopgezet. De Belastingdienst besloot daartoe na nooit bewezen vermoedens van fraude bij het gastouderbureau van de ouders. Velen van hen wachten nog altijd op hun geld. ‘Een debacle’, verwoordde VVD’er Helma Lodders een breed gedragen gevoel.

Volgens de Kamer is de toeslagenaffaire niet los te zien van de aanhoudende problemen bij de Belastingdienst, die gebukt gaat onder zeer moeizaam verlopende ict-projecten en de gevolgen van de per ongeluk veel te populaire vertrekregeling die Snels voorganger Wiebes ontwierp. Het vertrouwen in de Belastingdienst is kwijt, stelde Renske Leijten (SP), die voor een parlementair onderzoek pleitte.

De gedachte aan nog meer papierwerk deed de andere Kamerleden huiveren. De fiscus kan haar aandacht beter richten op het veranderen van de eigen cultuur, vonden zij. ‘De menselijke maat moet leidend zijn’, zei Steven van Weyenberg (D66), die daaraan toevoegde dat het wel de Kamer was die een veel strenger fraudebeleid wilde na de geruchtmakende Bulgarenfraude in 2013. ‘Dat is doorgeslagen.’

Snel wilde niet uitvoerig op de affaire ingaan - voor de zomervakantie wil hij erop terugkomen in een apart debat. Meer in het algemeen zei de D66’er dat de toeslagenwet inderdaad ‘heel erg stevig is’. Dat ontslaat de dienst niet van de plicht menselijk met de belastingbetaler – en toeslagenontvanger – om te gaan. Snel: ‘Daar moet een balans gevonden worden. Zeker voor de kwetsbare groepen.’