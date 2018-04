Staatsloterij wacht mogelijk alsnog fikse financiële strop

Lange weg

Als de rechter nu oordeelt dat deelnemers hun inleggeld moeten terugkrijgen over de periode 2000 tot 2007, de jaren waarin de loterij spelers heeft misleid, dan ligt ook voor andere gedupeerden de weg naar een schadevergoeding open. 'We kunnen er wel van uitgaan dat er nog een grote groep mensen is die meent een vordering op de loterij te hebben', aldus hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Eddy Bauw. 'De kans is groot dat die alsnog in het geweer komen bij een positieve uitspraak. Maar rechtbanken kunnen tot verschillende oordelen komen, en er zijn nog beroepsmogelijkheden. Er is voor gedupeerden nog een lange weg te gaan.'



In totaal hebben zich de afgelopen jaren ruim 300 gedupeerden van de Staatsloterij gemeld bij rechtsbijstandsverzekeraars Achmea, DAS en ARAG en bij rechtshulpverlener SRK. Achmea en DAS adviseerden hun cliënten akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel van de Staatsloterij - de bijzondere trekking.