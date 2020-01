Staatsbank ABN Amro is eerste grote bank die spaarders geen rente meer geeft

Het hoofdkantoor van ABN Amro aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Wie een spaarsaldo heeft van meer dan 2,5 miljoen euro bij de bank zal met een negatieve rente worden geconfronteerd. De spaarder zal 0,5 procent moeten toeleggen. Wie 5 miljoen euro bij ABN Amro op een spaarrekening heeft staan, verliest jaarlijks 12,5 duizend euro. ABN Amro zegt ook 0,5 procent te moeten betalen om geld tijdelijk bij de Europese Centrale Bank te stallen. In totaal heeft ABN Amro 5.200 klanten, van wie drieduizend particulieren, met een spaarsaldo van 2,5 miljoen of meer.

Bij monde van de huidige ceo Kees van Dijkhuizen heeft ABN Amro, waarvan de meerderheid van aandelen in handen is van de staat, al beloofd dat aan kleine spaarders – tot één ton – geen negatieve rente in rekening wordt gebracht. Van Dijkhuizen deed die belofte nadat minister Hoekstra had gewaarschuwd voor de effecten van een negatieve rente. Zo zouden spaarders hierdoor hun geld van de bank kunnen halen en in een oude sok stoppen. Ook de Volksbank - moeder van SNS en Regiobank - heeft beloofd geen negatieve rente in rekening te brengen voor kleine spaarders. Ook die is in handen van de staat.

De verlaging van nog 0,01 procent naar 0 procent vindt plaats op 1 april. Op hele kleine spaarbedragen zal dat overigens weinig uitmaken. Wie 20 duizend spaargeld bij de ABN Amro heeft staan, krijgt op dit moment 2 euro rente per jaar. Dat wordt 0 euro. Ook voor spaarders met een saldo van 100 duizend tot 2,5 miljoen gaat de rente van 0,01 procent naar 0. Maar die rente zou in de toekomst ook negatief kunnen worden.

Rabo: geen plannen

ABN Amro is niet de eerste bank die dit besluit heeft genomen. Triodos en Van Lanschot vergoeden al langer geen rente op spaarrekeningen. ING en Rabobank geven nog wel een rente van 0,01 procent, maar mogelijk zullen ze binnenkort het voorbeeld van ABN Amro volgen. Rabobank zei maandag ‘geen plannen te hebben om de spaarrente ook naar nul te brengen’. De bank zegt wel ‘de ontwikkelingen in de gaten te houden om te kijken of we onze rente in de toekomst moeten aanpassen’. ING stelt niet vooruit te willen lopen op toekomstige rentewijzigingen: ‘Een verlaging is nu niet aan de orde.’

De ABN Amro heeft 250 miljard aan spaargeld. Gemiddeld 30 miljard aan overtollige liquiditeiten wordt dagelijks gestald bij de ECB. Dat kost de bank 150 miljoen euro. Door het verlagen van de spaarrente van 0,01 naar 0 procent bespaart de bank 25 miljoen euro. In 2018 maakte ABN Amro een winst van 2,3 miljard euro.

In de afgelopen maanden is de rente op de kapitaalmarkt overigens iets gestegen. Het rendement op Nederlandse staatsobligaties (10 jaar) was in september nog -0,6 procent. Gisteren was dat -0,08 procent – meer dan een half procentpunt minder negatief.

Verbetering: In een eerdere versie van dit stuk stond vermeld dat je 25 duizend euro rente moet betalen over 5 miljoen euro spaargeld bij ABN. Dit klopt niet, aangezien de eerste 2,5 miljoen vrijgesteld zijn van de rente van 0,5 procent. Het bedrag dat de spaarders daarom moeten betalen is 12,5 duizend euro. Ook stond er eerder ten onrechte dat de 30 miljard aan overtollige liquiditeiten die gestald worden bij de ECB de bank 1,5 miljard euro kost. Dat moet zijn 150 miljoen euro.