Staat moet SNS-beleggers ruim 800 miljoen euro terugbetalen

Het Utrechtse hoofdkantoor van SNS in 2015. Beeld ANP XTRA

De houders van obligaties van SNS krijgen ruim 800 miljoen euro schadevergoeding van de overheid. De Hoge Raad bevestigt daarmee een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer, die daarmee definitief is.

De schuldeisers waren in 2013 onteigend bij de nationalisering van de bankverzekeraar, die ernstig in de problemen was gekomen via aanhoudende verliezen in zijn vastgoedtak Property Finance. De overheid greep in vanwege de vrees dat de ondergang van SNS de stabiliteit van andere banken in gevaar zou brengen.

De onteigening leidde tot een jarenlange juridische strijd, omdat obligatiebeleggers het niet eens waren met het volledig wegstrepen van hun vorderingen. Bij een normaal faillissement kunnen dergelijke schuldeisers doorgaans nog een bepaald deel van hun geld terugkrijgen, nadat andere schuldeisers die voorrang hebben al zijn terugbetaald.

Voor driekwart gerecupereerd

De Ondernemingskamer bepaalde in 2021 dat de obligatiehouders schadeloos moesten worden gesteld voor het bedrag dat zij zouden hebben gekregen als het toenmalige SNS failliet was gegaan in plaats van genationaliseerd. Aandeelhouders van SNS Reaal hoefden niets te krijgen, omdat hun aandelen bij een bankroet ook waardeloos zouden zijn geweest.

De Ondernemingskamer zette de schadeloosstelling op bijna 805 miljoen euro, te vermeerderen met de wettelijke rente. Dat komt voor de obligatiehouders neer op een recuperatie van ongeveer 75 procent van het uitgeleende bedrag.

De Staat trok daarop naar de Hoge Raad, omdat hij het niet eens was met de redenering van de Ondernemingskamer, en ze het bedrag te hoog vond. Inclusief wettelijke rente komt het bedrag dat de overheid nu moet uitkeren op ongeveer een miljard euro, zo schrijft minister Kaag van Financiën vrijdag aan de Tweede Kamer.