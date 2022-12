Staat de uitslag van het rentebeleid al vast?

Verrassingen staan deze week op de sportpagina’s, niet op de financiële. De komende dagen zullen de centrale banken in de VS en Europa de rente nog eens met een half procentpunt (vijftig basispunten in vaktermen) verhogen. Daar gaan de markten bijna blindelings vanuit. En wat die denken, is bepalend voor de hoogste bestuursorganen van de Fed en de ECB, want als ze niet doen wat de markten verwachten, slaan de beurzen op tilt. En stabiliteit op de financiële markten is belangrijk in onrustige tijden.

In plaats van de twaalf presidenten van de Amerikaanse centrale banken uit onder meer San Francisco, Kansas en Dallas naar Washington te laten vliegen voor het rentebesluit, zou het ook per e-mail kunnen worden afgedaan. Dat geldt ook voor de negentien centralebankpresidenten van de eurozonelanden die een dag later uit alle uithoeken van Europa in Frankfurt komen vergaderen. Het scheelt een stuk in de ecologische voetafdruk.

Dat de analisten niettemin uren kunnen filosoferen over wat nu al bekend is, heeft te maken met het feit dat hun werkgevers financiële producten verkopen. Ze moeten de schijn ophouden dat ze iets meer weten, net zoals kremlinologen zich bewijzen door te doen of ze weten wat zich in de cirkels rond Poetin afspeelt.

Aanvankelijk werd rekening gehouden met verhogingen van 0,75 procentpunt, maar nu de inflatie afneemt en de energieprijzen weer dalen, lijkt een half procentpunt voldoende. Fed-voorzitter Jerome Powell liet eerder doorschemeren dat na vier keer een verhoging van 75 basispunten dit keer 50 basispunten wel voldoende zal zijn. ‘De kans dat de Fed de rente verhoogt met 0,50 procentpunt is 75 procent’, aldus CME Watch, het wedkantoor van de financiële markten.

De Bank of England zal de volgende dag eenzelfde verhoging doorvoeren, want die kijkt sinds Brexit vooral naar de overkant van de grote plas – al is het alleen maar om kapitaalvlucht te voorkomen. Groot-Brittannië kan zich voor de financiering van zijn staatsschuld en handelstekort niet permitteren dat financiers massaal het sukkelende pond inruilen voor de dollar.

En dan moet de Europese Centrale Bank, die hier een stuk achteraan hobbelt, nog een besluit nemen. De officiële rente is hier nog slechts 2 procent, terwijl die in de VS al 3,75 tot 4 procent is. Er zou wat voor te zeggen zijn om de rente hier nog wel een keer met 75 basispunten te verhogen. Maar de markt rekent niet op een inhaalslag. Uit de notulen van de vorige vergadering van de ECB bleek dat toen al enkele bankpresidenten liever een geringere verhoging hadden gezien dan 0,75 procentpunt. In de eurozone spelen ook politieke motieven een rol. De duiven in het zuiden van de eurozone kijken met angst en beven naar oplopende rentes die hun schulden onhoudbaar kunnen maken.

Maar voor wie het spannend wil houden: ook de centrale banken van Zwitserland en Noorwegen moeten nog een rentebesluit nemen. Die kunnen op een lager niveau nog wedijveren met de uitslag van Marokko tegen Frankrijk.