Staat betaalt 48,7 miljoen euro mee aan reorganisatie NAM, dat vorig jaar een half miljard euro winst maakte

Fossiele goudmijn

De tegemoetkoming aan NAM (een joint venture van Shell en ExxonMobil) is nooit publiekelijk onderbouwd of bediscussieerd in de Tweede Kamer, die anders dan in voorgaande jaren dit jaar niet het jaarverslag van EBN kreeg. In 2014 werd EBN al bekritiseerd vanwege een 'te vrije (rol)opvatting'. Het staatsbedrijf, zo stelde een consultancybureau van de overheid, 'moet bij de uitvoering van haar werkzaamheden publieke overwegingen een prominentere rol laten spelen.'



Jarenlang was EBN een fossiele goudmijn voor de staat. Maar door het dichter draaien van de gaskraan in Groningen verminderde de afdracht fors: van 7,2 miljard euro in 2013 tot 1,3 miljard vorig jaar. Tweederde van de kosten voor schadeherstel komt deels via EBN voor rekening van de staat.



NAM maakte vorig jaar een half miljard euro winst. Vanwege lage olie- en gasprijzen, teruglopende productie en kosten voor schadeherstel in Groningen heeft het energieconcern niettemin flink georganiseerd. Er verdwenen 500 van de 2.200 banen.