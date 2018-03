Staalbaron briljant lobbyist, investeerder timet verkeerd

Winnaar

Staalbaronnen zijn in de eerste plaats handige diplomaten. En daarnaast pas ondernemer. In deze sector kun je alleen produceren en handel drijven voor zo ver de overheden dat toelaten.



Dat weet Theo Henrar die al meer dan dertig jaar werkt bij Tata Steel in IJmuiden (de vroegere Hoogovens), als geen ander. Het Nederlandse staalbedrijf werd honderd jaar geleden opgericht, omdat Nederland zelfvoorzienend wilde zijn in staal. Het was lang een semi-overheids­bedrijf waarin de staat en de gemeente Amsterdam een groot belang hadden. Zij sleepten het bedrijf ook door verschillende crises.



Nu heet het Tata Steel en is het in Indiase handen, maar topman Theo Henrar is erin geslaagd op effectieve wijze Den Haag (minister Wiebes en premier Rutte) en Brussel (commissaris Cecilia Malmström) voor zijn karretje te spannen.