Sprinter sloeg station Uitgeest dit jaar maar liefst 535 keer over

Discriminatie van Uitgeest

'Het is steeds maar een kwartiertje vertraging, maar 535 keer per jaar is wel erg veel. En het gebeurt vaak op dezelfde tijdstippen, dus het zijn vaak dezelfde mensen die er last van hebben', zegt Freek Bos van Rover. De reizigersorganisatie gelastte een onderzoek naar de vertragingen, omdat zij veel klachten ontving van het kaliber 'Wormerveer is best leuk, maar we moeten naar Uitgeest'. Op de spoorlijn naar Uitgeest valt 10 procent van de treinen uit, tegen een landelijke uitval van 2 procent.



In Uitgeest is men niet te spreken over de vele gemiste treinen. 'Dit is zeer vervelend voor de reizigers', zegt Anke de Vink-Hartog, wethouder in Uitgeest. Ze heeft de NS om een gesprek gevraagd om de discriminatie van Uitgeest in de dienstregeling te bespreken. 'We willen weten hoe het komt dat de trein zo vaak niet doorrijdt.'