Spotify's Ek zit lekker in zijn vel, Pathé's Meijer laat mensen gissen

Winnaar

Daniel Ek (35) wordt wel gekscherend de 'Europese Mark Zuckerberg' genoemd. Maar afgelopen week zal hij blij zijn geweest in zijn eigen Zweedse schoenen te hebben gestaan.



Terwijl bij Zuckerberg alles verkeerd ging en de Big Tech bij beleggers onder vuur ligt, verliep de beursgang van Spotify juist veel soepeler dan verwacht.



Hoewel Spotify geen zakenbank als adviseur in de arm had genomen voor de beursgang in New York, was de timing perfect. De streamingdienst kreeg precies een notering op het moment dat de techaandelen zich herstelden. Het aandeel opende op 165,20 dollar, ver boven de referentieprijs van 132 dollar die de beurs had gesteld.