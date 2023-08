Spectaculaire koersval Adyen na tegenvallende resultaten: aandeel 30 procent minder waard

Exterieur van het kantoor van fintechbedrijf Adyen op het Rokin. Beeld ANP

Tamelijk grote paniek donderdagochtend op de Amsterdamse beurs. Aanleiding zijn de halfjaarcijfers van Adyen, het Nederlandse bedrijf dat betalingen verwerkt voor grote bedrijven zoals Microsoft, Uber en Booking. Hoewel Adyen haar omzet zag groeien met 21 procent, zijn beleggers vooral geschrokken van de lagere winstcijfers.

Het bedrijf verdiende afgelopen halfjaar 320 miljoen euro, op een omzet van 739,1 miljoen. Dat is 10 procent minder dan een jaar eerder, toen Adyen 356 miljoen euro verdiende aan een omzet van 608 miljoen euro. Daardoor daalde de winstmarge van 59 naar 43 procent, wat betekent dat het bedrijf van elke euro omzet 43 cent overhoudt.

Tegen de trend in

Een van de belangrijkste redenen daarvoor zijn de stijgende personeelskosten. Waar andere techbedrijven personeel met duizenden tegelijkertijd heeft ontslagen, heeft Adyen juist gestaag personeel ingelijfd. Afgelopen jaar nam het bedrijf 1152 mensen aan, in de afgelopen zes maanden kwamen daar nog eens 551 medewerkers bij. Bijna 75 procent daarvan zijn ontwikkelaars en andere techneuten. Geen gekke gedachte, aangezien de Nederlandse arbeidsmarkt al ruim een jaar historisch krap is. Het bedrijf heeft inmiddels 3.883 mensen in dienst.

Maar die focus op personeels- in plaats van winstgroei, schiet bij veel beleggers in het verkeerde keelgat. Sinds het openen van de beurs is het aandeel is een vrije val geraakt. Het tijdelijk stilleggen van de handel kort na het openen van de beurs kon niet voorkomen dat het aandeel donderdagmiddag 15:00 nog maar 1.015 euro waard is. Dat is ruim 30 procent, zo’n 450 euro, minder dan een dag eerder, toen het aandeel nog voor 1.474 euro werd verhandeld. Desondanks is de beurswaarde nog altijd hoger dan die van ABN Amro, Aegon en ASR samen.

Nog meer werknemers

In het statige hoofdkantoor aan het Amsterdam Rokin zal meewarrig naar de koersval zijn gekeken. Ook op de dag van de beursgang in 2018, toen het aandeel binnen twee uur verdubbelde in waarde, schonk Adyen er amper aandacht aan. Het was business as usual: geen traditionele gongslag op het Damrak, laat staan de gebruikelijke taart, champagne of speeches. ‘Het is zeker belangrijk successen te vieren’, verklaarde oprichter en ceo Pieter van der Does, ‘maar de handel van beleggers is niet iets dat we vieren. Het heeft op zichzelf geen effect op Adyen.’

Het bedrijf houdt de blik nog altijd stug op de toekomst gericht. In een brief aan aandeelhouders schrijft het dat ‘investeringen in het team en omzet nooit gelijk opgaan. Het één volgt het ander.’ Adyen verwacht dat het dit jaar nog meer werknemers inlijft, waarna het op sterkte zal zijn.