Speciaal coördinator moet problemen met stroomnet in Brabant en Limburg oplossen

Dronefoto van een woonwijk in Maasbracht, nabij een hoogspanningsstation van TenneT. Beeld Rob Engelaar / ANP

Ben Voorhorst, oud-directeur van netbeheerder Tennet, moet op korte termijn zorgen dat netbeheerders, de overheid en het lokale bedrijfsleven tot afspraken komen om het net ‘slimmer te gebruiken’. Verder moeten al die partijen beter samenwerken om de capaciteit op het stroomnet zo snel mogelijk uit te breiden.

Dat heeft Jetten donderdagmiddag bekendgemaakt na overleg met ‘alle betrokken partijen’. Hij verwacht onder meer dat Voorhorst bedrijven zal overhalen om tegen betaling tijdelijk geen energie af te nemen op momenten waarop de stroomvraag groot is. Ook zal bedrijven die wel capaciteit hebben aangevraagd, maar die niet gebruiken, worden gevraagd die aan te bieden aan bedrijven die de stroom wél echt nodig hebben.

De echte oplossing op iets langere termijn moet volgens Jetten komen van een verdere uitbreiding van het stroomnet. ‘Daarvoor heeft Tennet voor Limburg en Brabant de komende tien jaar 2 miljard euro beschikbaar.’ Ook daar moet Voorhorst zich tegenaan bemoeien zodat alle berokken partijen hun uiterste best doen om de nu vaak stroperige vergunningstrajecten zo snel mogelijk te doorlopen.

Vorige week werd duidelijk dat bedrijven in Noord-Brabant en Limburg geen nieuwe elektriciteitsaansluitingen meer kunnen krijgen omdat het hoogspanningsnet vol zit. De vele snelgroeiende bedrijven in de provincies – onder meer de florerende techbedrijven rond Eindhoven en de chemische industrie bij Geleen – hebben in zeer korte tijd voor zo’n 800 megawatt aan vermogen gereserveerd. Dat is evenveel als vier keer het elektriciteitsgebruik van Den Bosch. Die stroom is onder meer nodig om processen te elektrificeren waarvoor nu nog energie wordt gebruikt die direct uit gas komt. Door al die aanvragen zijn de grenzen van het hoogspanningsnet van Tennet, en deels ook het net van de lokale aanbieder Enexis, binnen zeer korte tijd bereikt.

Handdoekje leggen

Maar vorige week werd ook al duidelijk dat een groot deel van die gereserveerde capaciteit vooralsnog vooral ‘op papier’ nodig is. Bedrijven hebben plannen voor de toekomst en reserveren alvast de aansluiting die zij daarvoor nodig denken te hebben. ‘Handdoekje leggen’ wordt dat genoemd, naar de manier waarop toeristen in resorts vaak ’s ochtends vroeg klaarstaan om hun handdoek te draperen op de strandstoel die het dichtst bij het zwembad staat, om vervolgens weg te lopen voor het ontbijt.

Voor zulke bedrijven moet dus het principe ‘use it or lose it’ gaan gelden: aangevraagde capaciteit die niet wordt gebruikt, komt ter beschikking van andere bedrijven. Jetten zegt in zijn persbericht donderdag dat hij daarbij ‘vooruitlopend op de nieuwe Energiewet zoveel mogelijk flexibiliteit in wet- en regelgeving wil bieden’.

‘Gezien de huidige situatie is het natuurlijk verstandig om te zorgen dat de schaarse capaciteit zo goed mogelijk wordt benut’, reageert lector energietransitie Martien Visser van de Hanzehogeschool. ‘Al zal het in de praktijk nog best ingewikkeld zijn. Want je wilt als bedrijf natuurlijk wel zeker weten dat je een aansluiting kunt krijgen als je begint aan een duur en ingewikkeld project om je bedrijfsvoering te elektrificeren. Wanneer je vervolgens geen aansluiting krijgt als zo’n proces langer duurt dan gedacht, heb je wel een groot probleem.’

Structurele oplossing

Visser noemt de beoogd coördinator ‘een goede’, maar stelt dat de echte oplossing voor de grote congestieproblemen veel structureler moet zijn dan de maatregelen die nu worden genoemd. ‘De wet is nu zo geregeld dat Tennet en netbeheerders pas mogen investeren in capaciteit wanneer de vraag er is. Ze mogen niet vooruit werken. Maar de vraag naar elektriciteit kan in twee tot drie jaar enorm toenemen, terwijl het uitbreiden van het stroomnet vaak een kwestie is van wel tien jaar.’

Het zo snel mogelijk uitbreiden van het stroomnet op de plek waar nu vraag is, zoals Jetten nu voor ogen heeft, is volgens Visser nog altijd te reactief. ‘Congestieproblemen doen zich op steeds meer plekken in Nederland voor en dat is vaak omdat stroom niet wordt opgewekt op de vraag. Dus moet er meer bedrijvigheid in de buurt van wind- en zonneparken komen. Daar moet veel betere regie op komen.’