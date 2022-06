Sparen wordt duurder: SNS en Regiobank gaan kosten rekenen voor sparen zonder betaalrekening

Geldmaat in gebruik. Alle geldautomaten van de banken ABN AMRO, ING en Rabobank werden in 2019 en 2020 overgenomen door de organisatie Geldmaat. Beeld Robin Utrecht / ANP

Sparen, ooit een deugd, wordt in Nederland stapje voor stapje een even exclusieve hobby als het lidmaatschap van de golfclub. Behalve dat op saldi boven een ton nog altijd een half procent rente in rekening wordt gebracht, moeten klanten bij SNS en Regiobank maandelijks 2,55 euro gaan betalen als ze alleen een spaarrekening hebben.

Dit gaat per 1 juli in. De beide banken willen geen spaarders meer zonder betaalrekening. ‘We willen dat al onze klanten een basispakket hebben – betaal- en spaarrekening. Hoe beter we onze klant kennen, hoe beter we die kunnen bedienen’, verklaart een woordvoerder van de Volksbank, de moedermaatschappij van SNS (1,6 miljoen klanten) en Regiobank (700 duizend klanten). ABN Amro (5 miljoen rekeninghouders) zegt hetzelfde te gaan doen. ‘In de komende tijd zullen we al onze spaarders zonder betaalrekening hierover gaan aanschrijven’, aldus een woordvoerder. De idealistische ASN (800 duizend klanten), die ook onder de Volksbank-groep valt, doet er niet aan mee. ‘Ieder onderdeel mag zijn eigen prijsbeleid voeren’, zegt de Volksbank.

Consumenten voor het blok

De Volksbank is voor 100 procent staatseigendom. Bij ABN Amro heeft de staat nog de meerderheid van de aandelen. Maar dat betekent niet dat deze banken voordeliger zijn. Het houden van een bankrekening wordt duurder en duurder. Consumenten worden hiermee voor het blok gezet, omdat het in Nederland onmogelijk is zonder bankrekening – en zonder pinpas – te wonen en werken.

Tijdens de kredietcrisis van 2008 hebben veel Nederlanders hun spaargeld verspreid over verschillende banken uit angst dat ze al hun geld zouden kwijtraken als een van de banken zou omvallen, zoals gebeurde bij Icesave en DSB. In dat geval werden alleen tegoeden tot een ton vergoed – de maximumgrens van het depositogarantiestelsel.

Sommige spaarders hebben bij vijf of zes banken geld staan. Maar dat spreiden wordt nu een prijzige zaak. Nieuwe spaarrekeningen kunnen al vaak alleen nog maar worden geopend in combinatie met een betaalrekening, waarover banken maandelijks een bedrag aan kosten inhouden. Bij de Rabobank (6 miljoen klanten) is het nog wel mogelijk kosteloos een losse spaarrekening aan te houden en te openen. ING (8 miljoen klanten) accepteert alleen spaarrekeningen in combinatie met een betaalrekening. ‘Er zijn nog wel slapende spaarders uit een ver verleden zonder. Die schrijven we aan’, zegt ING. Het aanhouden van een betaalrekening wordt steeds duurder. ABN Amro (5 miljoen rekeninghouders) maakte onlangs bekend per 1 juli het tarief te zullen verhogen van 1,95 naar 2,95 per maand – een stijging van 50 procent.

n de afgelopen vijf jaar zijn de kosten voor een standaardpakket gemiddeld al met 42 procent gestegen, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Banken verdedigen die kostenstijgingen met het argument dat ze steeds meer kosten kwijt zijn aan beveiliging van bankrekeningen en witwascontroles.