Spaanse rechter bezorgt Triodos nieuwe tegenslag in certificatenstrijd

In de Spaanse media stellen advocaten dat de uitspraak de deur opent voor duizenden vergelijkbare claims in het slepende conflict tussen de bank en gedupeerde certificaathouders. Triodos wil vooralsnog niet ingaan op die stelling. ‘Wij hebben de uitspraak pas enkele dagen geleden ontvangen en moeten hem nog goed bestuderen’, zegt een woordvoerder. ‘We overwegen nu serieus of we beroep gaan instellen.’ Hij stelt dat er in totaal drie Spaanse certificaathouders naar de rechter zijn gestapt, van wie er twee wel in het ongelijk werden gesteld.

De door Triodos verloren zaak draait om een vrouw die in 2019 en 2020 voor ongeveer 45 duizend euro Triodos Certificaten kocht. Zij vindt dat ze onvoldoende is voorgelicht over de risico’s die aan dat product kleefden, en dat is de rechtbank met haar eens. Daarom moet zij haar volledige inleg, plus het behaalde rendement, terugbetaald krijgen.

Triodos Certificaten vormden veertig jaar geleden het financiële en ideologische fundament onder de ethische bank. De certificaathouders legden samen zo’n 1,2 miljard euro in bij een stichting die aandeelhouder is in de bank. Als certificaathouder heb je geen inspraak in het beleid van de bank en krijg je over je belegging in principe een bescheiden rendement op het ingelegde kapitaal. In totaal zijn er nu 43.614 certificaathouders in Nederland, Spanje, België, Groot-Brittannië en Duitsland.

De certificaten werden jarenlang via de bank verhandeld voor een vaste prijs. Maar die constructie is na het uitbreken van de coronapandemie totaal vastgelopen. Toen wilden plotseling zoveel certificaathouders hun stukken verkopen dat de bank onvoldoende buffer had om al die certificaten tegen de inleg terug te kopen. De handel ligt daarom nu anderhalf jaar stil. Vanaf volgend jaar wil Triodos de certificaathandel weer opstarten via een online handelsplatform. Algemeen wordt rekening gehouden met een waardedaling van 30 tot 40 procent.

De hele gang van zaken betekent natuurlijk een flinke financiële klap voor de certificaathouders. Een deel van hen neemt daar geen genoegen mee. Verzet is er overal, maar Spanje, waar in totaal 7.597 certificaathouders zijn, is voor zover bekend het eerste land waar claimzaken zijn aangespannen. Onduidelijk is vooralsnog wat precies de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de drie zaken waarin volgens Triodos uitspraak is gedaan.

Nederlandse gedupeerden

In Nederland is de Stichting Certificaathouders Triodos Bank opgericht, met zo’n 2.300 leden. Daar is de Spaanse uitspraak niet met gejuich ontvangen, vertelt voorzitter Fons van der Velden. ‘Wij hebben er wel begrip voor dat die mevrouw met haar claim naar de rechter is gestapt, maar als deze uitspraak voor alle certificaathouders zou gelden, zou dat heel slecht zijn voor zowel de certificaathouders als de bank.’ Triodos heeft onvoldoende kapitaal om alle certificaathouders schadeloos te stellen, legt Van der Velden uit. ‘Dus als iedereen zijn inleg zou moeten terugkrijgen, zou dat waarschijnlijk het einde van de bank betekenen, waarbij lang niet genoeg geld overblijft om alle certificaathouders te betalen.’

De stichting van Van der Velden streeft ook het voortbestaan van de duurzame missie van Triodos na en wil vooralsnog dus geen claims indienen. Maar woensdag wordt waarschijnlijk wel besloten om samen met de Vereniging van Effectenbezitters een procedure te beginnen bij de Ondernemingskamer. De Nederlandse certificaathouders vinden namelijk dat Triodos nog altijd onvoldoende openheid geeft in het certificatendossier. Via de rechter hopen zij beter inzicht te krijgen in de vraag hoelang binnen Triodos al bekend was dat het certificaatsysteem onhoudbaar was. Ook de keuze om de handel via een onlineplatform te gaan organiseren, is volgens de stichting onvoldoende gemotiveerd. Zolang daarover geen duidelijkheid is, zou volgens de stichting ook het de handel op de online marktplaats nog niet opgestart mogen worden.