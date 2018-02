Spaanse 'politicus' Luis de Guindos wordt vicevoorzitter Europese Centrale Bank

Sinds 2012 zat er geen Spanjaard meer in de directie, tot grote onvrede van Madrid

De Guindos is sinds 2011 minister van Economie en Financiën. Hij staat bekend als begrotingshavik. Onder zijn ministerschap bezuinigde Spanje ingrijpend nadat de crisis in 2009 de Spaanse huizenbubbel had laten knallen en banken failliet dreigden te gaan. De Guindos zag zich in 2012 genoodzaakt 40 miljard euro te lenen van het Europees noodfonds om de banksector te saneren. Sinds enkele jaren groeit de Spaanse economie sneller dan die in de meeste andere EU-landen en lost Madrid de lening vervroegd af.



De Guindos probeerde in 2013 voorzitter van de Eurogroep te worden, maar hij verloor de stemming van Jeroen Dijsselbloem. De Spanjaard volgt bij de ECB de Portugees Vitor Constancio op, wiens mandaat eind mei eindigt. De benoeming van De Guindos bij de ECB is voor acht jaar. Sinds 2012 zat er geen Spanjaard meer in de zeskoppige ECB-directie, tot grote onvrede van Madrid.