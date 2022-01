‘Sociale commercie’ in de lift: voor ruim 400 miljard gewinkeld op sociale media

Ook start-up Snelle Sokken heeft veel aan sociale media te danken: ‘Influencers spelen een belangrijke rol.’

Volgens het onderzoek hechten kopers waarde aan inspiratie en aanbevelingen van mensen die ze vertrouwen. ‘Ze willen zich geïnspireerd, geïnformeerd en zelfverzekerd voelen over wat ze kopen’, constateren de onderzoekers. Dat herkent Donna Ubags. Met bijna 16 duizend volgers op Instagram kan ze zichzelf influencer noemen, al vindt ze dat een afschuwelijke term. ‘Het komt veel echter en intiemer iemands leefwereld binnen.’ Volgens haar komt verkoop via sociale media ‘organischer’ over omdat het product deel uitmaakt van het verhaal van degene die het online zet.

In 2021 maakten zo’n 3,5 miljard mensen gebruik van sociale media. Sociale commercie gebeurt via zogeheten shoppable posts. Wanneer je zo’n post tegenkomt, klik je erop en kun je in dezelfde app, bijvoorbeeld Instagram of TikTok, betalen zonder dat je deze onlineomgeving hoeft te verlaten.

Ook Nederlanders maken gebruik van sociale commercie. Ubags ziet het als logisch gevolg van hoe de samenleving met sociale media omgaat en daarmee de marketing ook die kant op trekt. ‘Zolang de invloed van sociale media groter wordt op ons leven zal de verkoop via die kanalen toenemen.’

Snelle sokken

Van de ruim 10 duizend ondervraagden in het onderzoek koopt meer dan de helft liever van kleinere bedrijven dan van grote merken. Snelle Sokken is zo’n kleiner bedrijf. De start-up van de gebroeders Ter Horst specialiseert zich in vrolijke wielren- en hardloopsokken. IJsbrand ter Horst wist vanwege zijn opleiding economie en minor in marketing al snel dat sociale media belangrijk zijn bij de verkoop. ‘We kwamen in contact met shorttrackster Yara van Kerkhof en hebben haar sokken gestuurd. Toen had wielrenner Jeffrey Hoogland onze sokken opeens aan. Zij zitten allemaal op sociale media’, zegt Ter Horst.

Bekende mensen die je sokken dragen, bracht het bedrijfje naamsbekendheid. Daarnaast zijn sociale media laagdrempelig en creëer je snel een groot bereik. ‘Als je een webshop begint, verkoop je aan je ouders, je zus en je tante. Maar op een gegeven moment zie je onbekende namen voorbijkomen. Dan merk je dat het begint te werken’, aldus Ter Horst. ‘Influencers spelen daar een belangrijke rol bij.’