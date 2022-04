Sociaal contract herverdeelt de inkomens alsnog stevig

De centrale boodschap dat de sterkste schouders niet de zwaarste belasting dragen is goed overgekomen na de publicatie door het Centraal Planbureau (CPB) van de studie Ongelijkheid en herverdeling vorige week. De 10 procent rijkste huishoudens betalen, in procenten van hun inkomen, minder belasting dan de andere 90 procent.

Schande roepen, en overgaan tot de orde van de dag? Dat zou zonde zijn. Belastingheffing op inkomen is namelijk maar één (belangrijk) onderdeel van de manier waarop in Nederland inkomen wordt herverdeeld. Ons sociale contract barst van de herverdeling, en in het (beter) kwantificeren hiervan zit de belangrijkste meerwaarde van de studie. We gaan kijken.

Het CPB onderscheidt drie groepen. De onderste helft van de huishoudens heeft het laagste bruto inkomen, gemiddeld 17,5 duizend euro. De bovenste 10 procent van de huishoudens heeft het hoogste inkomen, gemiddeld 142,5 duizend euro. Daartussen zit 40 procent van de huishoudens, met gemiddeld 55 duizend euro inkomen.

Een van de vernieuwende aspecten van deze studie is dat bij deze inkomenscijfers nu ook inkomen uit vermogen is meegenomen. Winsten van ondernemingen, bijvoorbeeld, zijn toegerekend aan huishoudens. In de studie wordt ook de btw meegenomen.

Op basis van de bruto inkomens van de drie groepen, uit arbeid plus vermogen dus, begint de herverdelingsmachine zijn werk te doen. Eerst de belastingen op inkomen. De onderste helft betaalt aan de schatkist een kleine 10 mille, de middengroep draagt 22 duizend euro af, de grootverdieners tikken 52 duizend euro belasting af. Dat lijkt hartstikke progressief, maar in procenten van het inkomen van huishoudens is de belastingheffing juist degressief. De groepen dragen namelijk 55 procent, 40 procent respectievelijk 36 procent van het bruto inkomen af aan Sigrid Kaag.

Maar de overheid blijft niet op haar centen zitten. Dat geld wordt uitgegeven, en ook de uitgaven van de overheid worden herverdeeld. Van de subsidie op zonnepanelen voor (in praktijk) de bovenste helft van de inkomensverdeling tot inkomen uit bijstand (voor de onderste helft). Van subsidies voor onderwijs (waarvan het grootste deel bij de hogere inkomens terechtkomt) tot bijdragen aan zorgkosten (vooral voor de onderste helft).

Tijdens deze tweede bewerking door de herverdelingsmachine wordt wél op grote schaal herverdeeld van rijk naar arm. De rijkste 10 procent beurt dik 11 mille (8 procent van het bruto inkomen van deze groep) aan ontvangsten. De middengroep komt op 13 duizend euro, 24 procent van het inkomen, en de onderste helft ontvangt 22,5 duizend euro, 130 procent van het bruto huishoudinkomen van de groep.

Na deze twee bewerkingen van de herverdelingsmachine is het huishoudinkomen van de 50 procent laagstverdienenden dus toegenomen van 17,5 naar 30 duizend euro, waarvan dus een deel uit inkomen uit natura bestaat. De middengroep heeft per saldo 9 duizend euro ingeleverd ten behoeve van de onderste helft van de inkomensverdeling; de 10 procent rijkste huishoudens hebben hieraan gemiddeld 40 mille bijgedragen.

Hoeft de belasting op vermogen dan niet omhoog? Dat staat buiten kijf. Mijn punt is dat we bij herverdeling niet alleen moeten kijken naar hoe de overheid haar inkomsten binnenharkt, maar ook naar hoe die belastingeuro’s vervolgens worden uitgegeven. Het gaat bij herverdeling om het geheel van het sociale contract, niet alleen om de belastingheffing.

Frank Kalshoven is oprichter van De Argumentenfabriek (en was er tot 1 april directeur). Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.