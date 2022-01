Snowworld komt met ‘creatieve’ benoeming om alsnog te voldoen aan vrouwenquotum

Snowworld in Zoetermeer. Beeld ANP

Later komen daar nog een vrouw en een man bij. Daarmee voldoet de beursgenoteerde uitbater van skihallen alsnog aan het per 1 januari ingevoerde wettelijke vrouwenquotum, dat minimaal eenderde vrouwen voorschrijft.

Snowworld meldde de wijzigingen vrijdagochtend in een persbericht, voorafgaand aan de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Aanvankelijk zou de raad van commissarissen met de voorgenomen benoeming bestaan uit vier mannen en een vrouw. Het aandeel vrouwen zou dan dalen naar eenvijfde.

Deskundigen waarschuwden al dat de twee benoemingen daarom nietig zouden zijn, ofwel wettelijk niet geldig. Dat zou kunnen betekenen dat de nieuwe commissarissen hun beloning weer in zouden moeten leveren. Ook dreigden andere juridische problemen voor het bedrijf.

Creatieve oplossing

Daarom grijpt Snowworld in. De raad van commissarissen bestaat met ingang van vrijdag uit voorzitter Koen Hoffman, Freya Loncin en Fons Jurgens, de directeur van de Efteling. Bij de volgende aandeelhoudersvergadering in maart komen daar Lian Doesburg en Michael Schenk bij. De benoeming van Schenk stond voor vrijdag op de agenda, maar is tijdelijk ingetrokken.

Als de aandeelhouders ermee instemmen, bestaat de raad van commissarissen van Snowworld straks voor 40 procent uit vrouwen, waarmee ruim aan het wettelijk vrouwenquotum wordt voldaan.

Bestuursvoorzitter Wim Hubregtsen had eerder deze week in een reactie op de kritiek al gezegd dat hij de wet kende en ondersteunde. Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers als pensioenfondsen en een van de critici, spreekt van ‘een creatieve, doch noodzakelijke oplossing om aan de wet te voldoen. Het zou voor de onderneming wel beter zijn dat in het vervolg veel eerder over opvolgingskwesties wordt nagedacht.’