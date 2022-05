Snap staat er slecht op door afkoelende economie VS

Beeld REUTERS

Snap maakte maandag bekend dat de toekomst er grimmiger uitziet. ‘Sinds we op 21 april onze prognoses gaven, is de macro-economische omgeving verder en sneller dan verwacht verslechterd. Als gevolg zullen omzet en resultaten lager dan begroot zijn.’ Het aandeel kelderde dinsdag bij de opening van de aandelenmarkt op Wall Street meteen met 37 procent.

Ceo Evan Spiegel gaf in een intern memo aan werknemers meer tekst en uitleg. ‘Zoals veel bedrijven hebben we af te rekenen met de stijgende inflatie en rentes, verstoringen van de logistieke ketens en de arbeidsmarkt, wijzigingen in belangrijke platformen, de impact van de oorlog in Oekraïne, enzovoort.’

Niet iedereen begrijpt die logica. ‘Ik zie niet in hoe deze factoren gevolgen hebben voor een bedrijf dat geld verdient aan selfies van kinderen die binnen de 24 uur verdwijnen’, zegt Jeffrey Halley, analist van Beurshuis Oanda. ’ Hij noemt het memo daarom ‘complete onzin’.

Halley lijkt daarbij te vergeten hoeveel geld Snap verdient aan advertenties. In februari meldde het bedrijf dat het in het vierde kwartaal van 2021 voor het eerst winst had gemaakt. Ook toen al waren er problemen met de aanvoerketen en de schaarste op de arbeidsmarkt. Dat drukte bijvoorbeeld de advertentie-inkomsten voor consumentengoederen en restaurants. Met een afkoelende Amerikaanse economie, zal de lust van bedrijven tot adverteren vermoedelijk nog meer afnemen. En dat zal ook de inkomsten voor Snap drukken.