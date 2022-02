nieuws

Snackbarhouder Wendy’s uit Goes legt het toch af tegen naamgenoot in de Verenigde Staten

Na jaren van meevallers, lijkt het geluk van Raymond Warrens op. De eigenaar van snackbar Wendy’s in het Zeeuwse Goes ligt al ruim twintig jaar in de clinch met het Amerikaanse fastfoodbedrijf Wendy’s, omdat het bedrijf hun merk in Nederland wil introduceren. Waar de rechter voorheen altijd in zijn voordeel sprak, loopt hij nu 6,5 miljoen aan dwangsommen mis.