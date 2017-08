Smartphonegebruik in auto moet net zo hard bestraft worden als rijden onder invloed, vindt VVN

Op dit moment is het in de auto alleen verboden om te bellen met de telefoon in de hand. De boete bedraagt nu 230 euro, terwijl een boete voor rijden onder invloed kan oplopen tot 650 euro. Het grote verschil is niet het enige probleem voor VVN. Met het ontbreken van 'deugdelijke en effectieve handhaving en wetgeving', is de pakkans bij telefoongebruik in de auto nu 'bijna nul', schrijft de organisatie. Ze hopen dan ook dat de minister zorgt voor een hogere pakkans bij geautomatiseerde controles en meer staandehoudingen van appende automobilisten.



Toen vorig jaar door het ministerie werd voorgesteld het bedienen van een telefoon in de auto en later op de fiets helemaal te verbieden, was de kritiek van verkeerskundigen dat dit niet werkt als het niet wordt gehandhaafd. Gaat de nieuwe wet zorgen voor strengere controles bij het gebruik van smartphones in de auto?



'We gaan kijken naar de brief van de VVN en betrekken die bij de aanstaande wetswijziging', zegt een woordvoerder van minister Blok. 'Dit soort zaken nemen we in de voorbereiding zeker mee. Meer kan ik er nu niet over zeggen. In het najaar komen we erop terug.'