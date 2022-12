Slaat overtuigingsmoeheid ieder debat dood?

‘In alle meningsverschillen zijn onze opponenten krankzinnig’, schreef de Amerikaanse humorist en satiricus Mark Twain, schrijver van onder meer Huckleberry Finn.

Dat was eind 19de eeuw toen alleen de elite een krant las. De massa was nog onwetend, of kreeg zijn informatie uitsluitend van de dominee en pastoor.

Nu wordt iedereen 24 uur per etmaal overspoeld met informatie. Maar onze tegenstanders lijken steeds krankzinniger te worden. Mensen geloven de feiten en cijfers niet meer. In Groot-Brittannië is sinds de Brexit de import gestegen, terwijl de export is gedaald. Toch blijft het overgrote deel van de Britten de Brexit ook economisch een goed besluit vinden.

Het gevolg is dat pogingen om mensen met argumenten te overtuigen worden opgegeven. Overtuigingsmoeheid wordt dat genoemd, een vorm van sociale frustratie. Mogelijk is het te laat om overtuigingsmoeheid te kandideren voor het woord van het jaar, maar anno 2022 lijken mensen niet meer te willen luisteren naar goede argumenten. Discussie en debat zijn onmogelijk geworden als de enige informatie komt van de slogans van televisiekletsprogramma’s.

‘In een tijdperk van sociale onenigheid, desinformatie en door pandemie veroorzaakte stress leidt overtuigingsmoeheid tot toenemende ergernis’, schreef het blad Scientific American deze maand. ‘Je probeert aan de kerstdis een kennis of familielid met argumenten te overtuigen dat het een fout besluit is je niet te laten vaccineren voor covid. Hij of zij wijst die af. Je probeert nog een keer met nieuwe argumenten begrip te kweken, misschien wat langzamer en luider. Maar opnieuw zijn ze niet overtuigd. Het gevolg is dat je de persoon als bevooroordeeld en dom afdoet. Het heeft geen zin om nog langer over dit onderwerp te praten.’

Uit onderzoek van Scientific American onder zeshonderd mensen bleek dat 98 procent aan overtuigingsmoeheid lijdt in discussies over politiek, religie en gezondheid. Elk debat loopt dood. ‘Mensen snappen ook niet meer waarom hun argumenten niet meer werken. Gevoelens van burn-out spelen op als de toehoorders niet meer openstaan voor argumenten.’ Volgens het onderzoek radicaliseren mensen met overtuigingsmoeheid. Zelfs als ze gelijk hebben tonen zij minder begrip voor argumenten van tegenstanders. Daardoor verscherpen de tegenstellingen nog verder.

Psychologen en neurowetenschappers raden managers aan bij zichzelf te rade te gaan. Overtuigingsmoeheid kan worden aangepakt door in plaats van mensen met grote stappen te willen overtuigen hele kleine stapjes te zetten. ‘Niet meteen familieleden die zich niet willen laten inenten oproepen zich nog vandaag te laten inenten, maar uitleggen wat de gedachten zijn achter het moderne vaccinatieprogramma.’

Wat ook kan helpen, is begrip tonen voor de vooroordelen van een gesprekspartner door na te gaan waar die vandaan komen. De inzet moet niet zijn de winnaar en verliezer in het debat aan te wijzen. Maar samen zonder rijdende rechter tot een oplossing te komen.

‘Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden dan hen ervan te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden’, aldus Mark Twain.