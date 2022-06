Slaat de sfeer op de huizenmarkt om? ‘De gekte is er wel vanaf, merken we’

Familie van Pelt bij hun woning in Purmerend. Beeld Freek van den Bergh

In Uithoorn en Amstelveen ziet makelaar Chris van Zantwijk de sfeer op de huizenmarkt rap veranderen. ‘Een jaar geleden meldden zich nog tachtig mensen voor een woning, nu zo’n twintig à dertig’, vertelt hij. ‘Overboden wordt er ook nog steeds, maar je ziet dat de kopers door de renteontwikkelingen een minder lange polsstok hebben.’

Na jaren van superlage tarieven wordt lenen voor het kopen van een huis de laatste maanden snel duurder. Dit jaar is het gemiddelde rentetarief al ruim verdubbeld van onder de 2 procent naar 4 procent deze week. Voor een lening met een looptijd van twintig tot dertig jaar gaat de rente zelfs al richting 5 procent.

Steeds meer kenners houden er rekening mee dat daardoor de scherpe stijging van de huizenprijzen stokt. De lage rente, die afgelopen jaar een dieptepunt bereikte van zo’n 1,4 procent, was immers jarenlang een van de drijvers van de bonanza op de woningmarkt.

Nu loopt de renterekening juist weer op. Uit een grove berekening van ABN Amro blijkt dat een stel dat samen ongeveer 100 duizend euro verdient, bij een rente van 1,9 procent nog rond de 550 duizend euro kon lenen. Bij een rente van 4 procent is dat bedrag tienduizenden euro’s lager. Vanaf de jaarwisseling zal dat bedrag waarschijnlijk nog lager worden doordat de hoge inflatie leidt tot een verdere aanscherping van de hypotheeknormen. Hoe hoger de kosten voor het normale levensonderhoud, hoe minder mensen mogen lenen.

Bij veel huizenkopers knaagt dus de vraag: is het wel verstandig om toe te slaan ‘op de top van de markt’? Vooral mensen die hun hele aankoopbedrag moeten lenen lopen het risico om bij een gedwongen verkoop met een restschuld te eindigen.

Minder vraag, meer aanbod

Bij de huizensite Funda zien ze hoe het sentiment is omgeslagen. Verkopende makelaars kregen 32 procent minder reacties op woningen dan een jaar geleden. En verkopers lijken juist haast te maken: in mei werden er 40 procent meer woningen te koop aangeboden dan in dezelfde maand van vorig jaar. De Eindhovense makelaar Pieter van Santvoort wijt dit onder meer aan de mensen die wachten op de levering van hun volgende huis. ‘Zij willen niet het risico lopen om straks met dubbele woonlasten te zitten en zoeken de zekerheid van de huidige markt.’ Dat ziet ook zijn Purmerendse collega Marc Jonk. ‘Een aantal verkopers neemt het zekere voor het onzekere.’

Minder vraag en meer aanbod dus. Maar dat betekent volgens de makelaars nog niet dat de prijzen naar beneden gaan. In het gewilde Eindhoven en omgeving is het aantal geïnteresseerden per woning gehalveerd naar dertig à veertig, zegt Van Santvoort, een grote makelaar in de regio. ‘Dat is nog steeds veel te veel en dus wordt er nog steeds fors overboden.’

Economen van ABN Amro schreven begin deze maand dat een prijscorrectie ‘normaal en gezond’ zou zijn, na een lange periode waarin huizen vaak wel 20 procent per jaar duurder werden. Toch houdt de bank vooralsnog rekening met een ‘gematigde stijging’. De Nederlandsche Bank (DNB) sprak onlangs eveneens de verwachting uit dat de huizenprijzen iets zullen blijven stijgen, in de komende twee kalenderjaren met ongeveer 3 procent per jaar, ongeveer gelijk aan de geraamde inflatie.

Die inflatie kan voor huizenkopers ook een reden zijn om ondanks alle onzekerheid nu wel toe te slaan, zeker voor werkenden. Het salaris kan stijgen, maar het geleende hypotheekbedrag blijft even hoog en de maandlast ook. Een behoorlijk voordeel ten opzichte van huren, waar de jaarlijkse huurverhoging doorgaans gekoppeld is aan de inflatie.

Het speelveld wordt ook gunstiger voor de gewone koper. Niet alleen verdwijnt de jubelton (de belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning) binnenkort van het toneel, ook werpen beleidsmakers steeds meer barrières op voor woningbeleggers. Zij hebben te maken met verhoogde overdrachtsbelasting, opkoopbescherming in veel steden en waarschijnlijk ook nog nieuwe regels om de hoogte van huren te reguleren. Daarnaast is de rente op verhuurhypotheken nog harder opgelopen dan die voor hypotheken. Veel particuliere beleggers zijn inmiddels afgehaakt.

Een raar interbellum

‘De woningmarkt bevindt zich in een raar interbellum’, zo vat de Tilburgse hoogleraar woningmarkt Dirk Brounen samen. ‘Investeerders houden even stil, mensen die zelf al een huis hebben willen nu eerst verkopen voordat ze zelf kopen en starters zullen weer wat meer de tijd nemen bij hun beslissing.’ Hoe dat precies uitpakt zal per regio en type woning verschillen, verwacht Brounen. ‘Je gaat nu bijvoorbeeld niet zomaar een woning kopen met energielabel E of F, dan kunnen de energiekosten nu oplopen tot honderden euro’s per maand.’

Een opgave van het Hypotheken Data Netwerk (HDN) geeft al een inzicht in hoe dit krachtenspel nu uitpakt. Starters houden ook bij oplopende rente enigszins stand. Deze maand vroeg deze groep al bijna tienduizend hypotheken aan, voor gemiddeld 342 duizend euro. Dat aantal is vergelijkbaar met de maandcijfers van afgelopen najaar, het bedrag is zelfs iets hoger. ‘Hun marktaandeel neemt al tijden af,’ zegt een HDN-medewerker, ‘maar in absolute aantallen vormen zij al jaren de meest stabiele kopersgroep. En dat is in de laatste paar maanden niet veranderd.’

Over anderhalve week presenteert makelaarsvereniging NVM haar verkoopcijfers over het tweede kwartaal, inclusief gegevens over overbieden en verkooptijden. Dat wordt de spannendste presentatie sinds jaren.

Winni Notenboom en haar zus Sakia (l) hebben samen een huis verbouwd in Apeldoorn. Beeld Freek van den Bergh

Winnie Notenboom (51, e-commerce manager) en zus Saskia Notenboom (54, HR manager KLM):

‘Een jaar geleden hebben we samen een woning gekocht aan de Govert Flinckstraat in Apeldoorn, met de bedoeling die op te knappen en weer met winst te verkopen, vooral omdat we het leuk vonden om samen een keer zo’n project aan te pakken. En misschien houden we er nog wat aan over ook. Het was een heel gedateerde woning, dus dat werd een reuzenklus. We worden gevolgd door een cameraploeg van RTL4, voor het programma De moeite waard, dat later dit jaar op televisie komt. Bouwspecialist Bob Sikkes van Kijken zonder kopen heeft ons nog advies gegeven.

‘Toen we het kochten was het de tijd van overbieden, liefst zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring. Die gekte is er nu wel vanaf, merken we. We kochten het huis voor 325 duizend euro en hebben er een ton en heel veel tijd en moeite ingestoken. Op advies van twee makelaars hebben we de woning een week geleden met een vraagprijs van 435 duizend euro een beetje laag in de markt gezet. Zo konden we veel belangstellenden trekken en mensen bewegen tot overbieden, is de gedachte. Onze woning staat nu een week op Funda, maar het loopt nog niet storm. In deze eerste week hebben maar één verzoek tot bezichtiging gekregen. Dat geeft eerlijk gezegd wel een beetje kriebel in de buik. Maar het komt wel goed. Het huis is prachtig geworden. Je kunt er zó in.’

Danielle van Pelt, Jan Willem Brandwacht en Stijn Kogenhop bij hun woning in Purmerend. Beeld Freek van den Bergh

Stijn Kogenhop (22, marketingmedewerker beveiligingsbedrijf, voltooit in de avonduren zijn hbo-afstudeerscriptie), Danielle van Pelt (50, opleidingsmanager) en Jan Willem Brandwacht (52, veiligheidsspecialist KLM Cargo):

Van Pelt: ‘We hebben samen tien, twintig bezichtigingen gedaan voor een eigen huis voor Stijn. Kleine woningen in Purmerend, waarvoor je nu minimaal 250- à 275 duizend euro moet betalen. Je moet er snel bij zijn. En dan begint het overbieden. We hebben huizen gezien waarvan we dachten: hoe dan? Voor deze prijs? Dan was er nog zoveel te doen.’

Kogenhop: ‘Dat zoeken heeft nog niets opgeleverd. Eerst keken we nog naar karakteristieke huizen, oudere woningen waar nog wat aan moest gebeuren. Maar de onzekerheid van dat soort huizen is zó groot geworden. Opknappen of verbouwen is door de stijging van de kosten van bouwmateriaal te duur geworden. Dat geldt ook voor verduurzaming, terwijl je dat door de stijgende energielasten juist bij oudere huizen graag zou willen doen. Voor een starter is het bijna onmogelijk geworden nog iets te kopen. Alleen met een lening van mijn ouders lukt mij dat nog. Daarmee ben ik de gelukkige uitzondering. Ik denk niet dat de situatie over een jaar beter is. De nieuwbouw gaat zo langzaam. Mijn generatie heeft wat dat betreft geen perspectief meer.’

Van Pelt: ‘Ik hoop dat de rentestijging de markt zal stabiliseren, dat er een einde komt aan die constante prijsstijging. Misschien dat de nieuwbouw ook iets zal helpen. In elkaar klappen, zoals na 2008, zal wel niet gebeuren. Maar laat de boel alsjeblieft weer een beetje in beweging komen.’

Vera Selhorst en Remy Klerx bij hun net verkochte huis in Utrecht.

Vera Selhorst (30, scenograaf) en Remy Klerx (32, assistent zakelijk leider binnen de culturele sector):

‘Zes jaar geleden kochten wij een klushuis in Utrecht, dat we met veel liefde hebben verbouwd. Toen was het af en waren we toe aan een toekomstbestendig huis, met meer dan één slaapkamer. We hebben driekwart jaar gezocht en zijn zeven keer overboden. Ons bod op een huis in Zeist – onder de vraagprijs – werd wel geaccepteerd. Drie maten groter dan onze huidige woning en mét een echte tuin.

‘Het verkopen van ons oude huis was vervolgens een stuk spannender. We merken echt dat de markt afkoelt. Sinds twee maanden verschijnen opknaphuizen die verkocht leken te zijn opnieuw op Funda, soms wel voor een ton minder dan voorheen. Kopers zijn geschrokken van de stijgende kosten van energie en bouwmaterialen. Daarom krabbelen ze terug, denken we. Met de stijgende hypotheekrente moet nog maar blijken of de verkoopprijs die je hoopt te halen ook werkelijkheid wordt. Nog maar vier maanden geleden moesten kopers om klokslag 9 uur de makelaar bellen als ze een huis wilde bezichtigen en was overbieden standaard.

‘Voor ons huis in Utrecht schreven twaalf mensen zich in voor een bezichtiging. Naarmate de kijkdagen dichterbij kwamen, verdwenen steeds meer namen uit de agenda. Uiteindelijk kwamen er acht kijkers. Dat bleek gelukkig genoeg. We hebben het huis boven de vraagprijs, maar voor een realistische bedrag, kunnen verkopen aan een leuk stel uit de buurt.’