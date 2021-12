Slaapapneu-apparaten minder gevaarlijk dan gedacht, zegt Philips

Een apneu-apparaat van Philips. Beeld Rob Engelaar

Eerder dit jaar bleek dat het schuimrubber in de maskers potentieel schadelijke chemicaliën af kan geven of af kan brokkelen en in het lichaam terecht kan komen. Gebruikers klaagden over hoofdpijn, luchtwegirritatie en braken. Sommigen stelden zelfs dat de apparaten kanker hadden veroorzaakt.

Het onderzoek van Philips richtte zich op de chemicaliën die vrijkomen in de oudere generatie slaapapneu-apparaten. Het bedrijf meldt nu dat die chemicaliën in zo’n lage dosering vrijkomen, dat het risico op langetermijneffecten als kanker verwaarloosbaar zijn. Wel kunnen gebruikers in zeldzame gevallen milde, korte klachten als hoofdpijn ervaren.

Over de risico’s van het afbrokkelende schuimrubber is nog niets bekend. Ook het onderzoek naar beademingsapparaten en de nieuwe generatie slaapapparaten, waar dezelfde problemen zijn geconstateerd, is nog niet afgerond. De resultaten van deze studies worden halverwege volgend jaar verwacht.

Ondanks de voorzichtig positieve resultaten blijft Philips de slaap- en beademingsapparaten terugroepen om ze te vervangen of repareren. Voor die operatie, die in het derde kwartaal van volgend jaar afgerond moet zijn, heeft het bedrijf 500 miljoen euro opzijgezet. Mogelijk komen daar nog schadeclaims bij.

De beurs reageerde donderdag positief op het nieuws. Het aandeel Philips steeg met ruim 2 procent, maar is nog lang niet terug op het oude niveau. Sinds de bekendmaking van het probleem in april verloor het Brabantse bedrijf bijna 40 procent van zijn beurswaarde.