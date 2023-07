Slaan economen elkaar met kletsica om de oren?

Kennissen met fysieke mankementen hebben na ellenlang wachten een huishoudelijke hulp gevonden voor anderhalf uur per week, zodat de stofzuiger weer een keer door het huis gaat en de ramen worden gelapt.

Het is een jongeman uit Eritrea die inmiddels al zestig uur per week boent en poetst omdat er een schrijnend tekort aan schoonmakers is. ‘Koffie wil hij niet. Alleen een glas water. Hij is lekker lang, zodat hij de stofdoek kan halen over plekjes waar ik zelf nooit kwam’, zei de kennis trots.

Migratie wordt het hete hangijzer bij de verkiezingen nu het kabinet erover is gevallen. Maar economen weten niet of de man uit Eritrea een nuttige bijdrage aan de samenleving levert.

Directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB) stelde enkele weken geleden op grond van een kosten-batenanalyse dat migranten niet helpen in de strijd tegen de arbeidsmarktkrapte. Ze kunnen uitkomst bieden bij tekorten in de zorg of de bouw, maar ze veroorzaken net zoveel krapte omdat ze zelf ook een beroep gaan doen op het onderwijs, de zorg en het openbaar vervoer. ‘Dat immigratie helpt tegen arbeidsmarktkrapte is onzin. Het klopt niet. Het is kletsica’, aldus Volkskrant-columnist Frank Kalshoven, die Hasekamp bijviel. De ‘voordelen’ van meer productie vallen weg tegen de ‘nadelen’ van meer consumptie. Geen speld tussen te krijgen, zo lijkt het.

Migratie kan echter wel degelijk tot meer welvaart leiden. Nederland dankte de Gouden Eeuw aan immigratie. De VS werden de meest welvarende staat ter wereld door de immigratie van miljoenen Polen, Ieren en andere Europeanen. Die immigranten wilden de Amerikaanse droom najagen en keihard werken - overigens ten koste van de oorspronkelijke bewoners.

Migratie kan de de sociale cohesie van gemeenschappen ondergraven. Maar economisch lijkt het onontkoombaar. Denkwerk, een denktank waar onder meer Barbara Baarsma (econoom), Bernard ter Haar (voormalig directeur-generaal Sociale Zaken) en Hans Wijers (voormalig minister en topman) bij zitten, concludeerde in juni dit jaar juist dat ‘migratie de economische motor van het land moet worden’.

Omdat de komende decennia het sterftecijfer hoger ligt dan het geboortecijfer, zal de bevolking zonder migratie krimpen. De arbeidsmarkt en verzorgingsstaat zouden volgens de denktank dan ‘volledig ontsporen’. ‘Volgens onze berekeningen zijn er de komende 15 jaar alleen al 700 à 800 duizend extra mensen nodig in de zorg’, aldus Denkwerk. Klopt ook als een bus.

Kalshoven wil de tekorten oplossen door de lonen te verhogen, totdat er vanzelf meer mensen toestromen. Maar zelfs als de lonen voor verpleegkundigen worden opgetrokken tot boven de Balkenende-norm, zal dat onvoldoende soelaas bieden.

Van de huidige immigranten in Nederland (asielzoekers uitgezonderd, want die mogen niet werken), gaat 80 à 90 procent meteen aan de slag. De kosten-batenanalyse zou negatief uitvallen als de migratie vooral bestaat uit niet-actieve mensen die alleen maar consumeren, zoals gepensioneerden. Maar de immigranten zijn voornamelijk jonge mensen zoals de man uit Eritrea. Mensen die zo veel werken, dat ze amper tijd hebben om te consumeren.

Als economen elkaars waarheden al neersabelen, hoe moeten de kiezers met de StemWijzer er dan nog uitkomen?