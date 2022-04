Sjoemelende bigamist steelt de show in ‘Goldman Sachs-proces’

Tim Leissner Beeld BBC

Wekenlang kwam in een rechtszaal in New York vuile was naar buiten die de legendarische zakenbank Goldman Sachs in verlegenheid bracht. Bij de miljardenfraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB speelden twee toenmalige Goldman-werknemers een cruciale rol. Maar slechts een van hen stond terecht, en hij werd vrijdag ook schuldig bevonden. Roger Ng (49) riskeert een gevangenisstraf tot dertig jaar.

De opvallendste getuigenis in de rechtszaak tegen Ng kwam van zijn voormalige baas bij Goldman Sachs, Tim Leissner (52). Die bekende zelf in 2018 schuld aan witwassen en het overtreden van de Amerikaanse anti-omkoopwetten. Een van de voorwaarden van zijn schikking was dat hij moest getuigen tegen zijn oud-collega.

Het duo klaarde tien jaar geleden verschillende klusjes voor 1MDB. Die liepen hoofdzakelijk via spilfiguur Jho Low, die tussen 2009 en 2015 miljarden dollars wist te verduisteren bij het staatsfonds, geld dat onder meer ging naar een Maleisische ex-premier, kunst en zelfs de financiering van de Hollywoodfilm The Wolf of Wall Street.

Leissner en Ng hielpen 1MDB onder meer 6,5 miljard dollar ophalen, een deal waar Goldman Sachs destijds ruim 600 miljoen dollar aan verdiende. Sinds de misstanden aan het licht zijn gekomen, heeft de bank een veelvoud daarvan aan boetes betaald. De teller staat al op 5 miljard dollar.

Grijpgrage handjes

In het kruisverhoor lieten Ng’s advocaten Leissner heel wat opbiechten over zijn tijd bij Goldman, waar hij in 2016 vertrok: dat hij veelvuldig heeft gelogen tegen de complianceofficers van Goldman, bijvoorbeeld; dat hij aan deals werkte die niet door de bank waren goedgekeurd; dat hij heeft geprobeerd om de kinderen van de Maleisische premier aan een baan te helpen bij Goldman; dat hij zelf 60 miljoen dollar illegaal in zijn zak heeft gestoken bij de obligatie-uitgiftes van 1MDB.

Tijdens het proces bleek dat niets veilig was voor de grijpgrage handjes van Leissner. Ook het geld van zijn handlangers niet. Toen Jho Low hem vroeg om 145 miljoen euro te parkeren in een lege vennootschap op Mauritius, sluisde Leissner 80 miljoen dollar daarvan weg naar zijn eigen rekening. En van Roger Ng ‘leende’ hij ruim 1 miljoen dollar, die hij vervolgens nooit teruggaf. Met de vruchten van zijn arbeid kocht Leissner onder meer een 50 meter lang jacht, flats in New York en Londen en een belang in voetbalclub Inter Milaan.

Belangrijker nog was de strategie van de verdediging om de geloofwaardigheid van Leissner te ondergraven. Ng’s advocaten vroegen hem naar talloze leugens die ze hadden ontdekt, met daarbij de impliciete boodschap aan de jury: hoe kunnen jullie ook maar iets geloven van wat deze vent beweert?

Abjectste bankier van zijn generatie

Zo ging in het proces tegen Ng de persoonlijke beerput open van Leissner, die dreigt uit te groeien tot de abjectste bankier van zijn generatie. Zo moest Leissner toegeven dat hij een vals e-mailaccount had opgezet onder de naam van zijn ex-vrouw Judy Chan om daarmee zijn vriendin Kimora Lee Simmons te overtuigen dat ze niet langer getrouwd waren (toen een leugen).

Daarna deed Leissner zich nog jarenlang voor als Chan, en bouwde hij per mail een vriendschap op met Simmons. Toen die laatste enkele keren voorstelde om met hun beider gezinnen samen op reis te gaan, sloeg ‘Chan’ dat telkens af. Een van de excuses die Leissner bedacht, was dat Chan en haar kinderen gewond waren geraakt in een auto-ongeluk.

Leissner heeft een heel leven bij elkaar gefantaseerd, merkte Ng’s advocaat Marc Agnifilo op tijdens het proces. ‘Enkel de e-mails’, riposteerde Leissner. ‘Een heel leven gaat misschien wat te ver.’

Bigamie dankzij Photoshop

Wat hem in elk geval niet te ver ging, is bigamie. Leissner was twee keer tegelijkertijd met twee vrouwen getrouwd. Om te kunnen huwen met Simmons, een modeontwerpster, fotoshopte hij een document om te bewijzen dat hij van Chan was gescheiden, een trucje dat hij in 2000 al eens had uitgehaald toen hij met Chan trouwde terwijl hij nog gehuwd was met zijn eerste vrouw.

Verder kwam nog naar buiten dat Leissner 10 miljoen dollar zwijggeld heeft betaald aan Rohana Rozhan. Hij had jarenlang een affaire met deze directeur van een Maleisisch mediabedrijf. Toen hij haar vertelde dat hij een punt wou zetten achter hun relatie om met een gerust gemoed bij Simmons te kunnen zijn, ging Rozhan hem chanteren met zijn vuile zaakjes. Ze sleepte er een huis in Londen uit.

De misstanden rond 1MDB waren de afgelopen jaren zo gedetailleerd in kaart gebracht, dat het vreemd moest lopen wilde Ng een veroordeling ontlopen. Nu de juryleden hem schuldig hebben bevonden, moet hij hopen op een milde straf. Misschien oordeelt de rechter dat Ng de kleinere vis is die niet mag opdraaien voor wat de haaien Leissner en Low hebben gedaan. Low zal het voorlopig een zorg wezen. Hij is nog steeds voortvluchtig.