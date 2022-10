Sigrid Kaag breekt haar begrotingsbelofte

Het kabinet presenteerde deze week zijn energieprijzenpakket, een koopkrachtfeest voor alle Nederlandse huishoudens. Het kabinet deelt nog dit jaar honderden euro’s per huishouden uit, en voor volgend jaar introduceert het maximumprijzen voor gas en elektriciteit tot aan het gemiddelde verbruik. Het gaat de schatkist tientallen miljarden euro’s kosten, hoeveel precies is afhankelijk van de ontwikkeling van de marktprijzen.

Ja, het is al te ruimhartig, maar daar wilde ik het nu niet direct over hebben. Wél over de bekostiging ervan, die maar zeer gedeeltelijk is geregeld, en over de Belastingdienst.

De Belastingdienst? Ja. Want de reden dat de pakweg zestig energiebedrijven die Nederland telt nu nog een kleine drie maanden hebben om er zorg voor te dragen dat dit kabinetsbeleid ook echt wordt uitgevoerd, is dat de Belastingdienst het niet kan. De Belastingdienst kent als enige alle inkomensgegevens van individuen en huishoudens, en zou dus – met een druk op de knop, zeg ik er ironisch bij – tijdelijk een inkomensafhankelijke energietoeslag kunnen uitkeren. Arme huishoudens krijgen veel geld, middeninkomens een beetje, rijke huishoudens niets.

Omdat de Belastingdienst hiertoe niet in staat is, kiest het kabinet voor wat je zou kunnen noemen de privatisering van de uitvoering van het inkomensbeleid. Omdat de stroom- en gasbedrijven niet beschikken over de inkomensgegevens van hun klanten krijgen nu alle huishoudens overheidssteun. Sterker: alle aansluitingen. Het prijsplafond geldt komend jaar niet alleen voor de statige hoekwoning, maar óók voor het pittoreske vakantiehuisje in Drenthe!

De prangende vraag is daarom: wanneer is de Belastingdienst weer een keer wél op orde? De handelingsverlegenheid daar duurt echt al veel te lang.

Het tweede aspect van het energieprijzenpakket dat om aandacht vraagt, is de bekostiging ervan. Hoe gaat het kabinet dit betalen? Minister Kaag van Financiën breekt haar belofte uit de Voorjaarsnota – geparafraseerd: vanaf nu houdt het kabinet zich weer aan de begrotingsregels – door voor dit plan maar gedeeltelijk dekking te presenteren. Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen deze week in de Kamer, kwam ze (volgens het verslag hiervan in het FD) niet verder dan een opsomming van dekkingsmogelijkheden. Zelfs de optie het financieringstekort domweg te laten oplopen ligt nog open.

Belangrijker dan het breken van de kabinetsbelofte – op zichzelf al erg genoeg natuurlijk – is het macro-economische effect ervan. De Europese Centrale Bank (ECB) vecht tegen de inflatie door het monetaire beleid te verkrappen en de rente in grote stappen te verhogen. De ECB trapt hard op de rem. Met het grotendeels ongedekte energieprijzenplan drukt het kabinet het gaspedaal juist in. Remmen en gasgeven tegelijkertijd leidt tot ongelukken. Monetair en budgettair beleid moeten samenwerken, niet elkaar tegenwerken.

Dit klemt temeer daar het Nederlandse inflatiecijfer (volgens de Europese definitie die ook de centrale bank gebruikt bij het beslissen over het monetaire beleid) procenten uitsteekt boven het gemiddelde in de eurozone. Hierbij moet wel worden aangetekend dat andere eurolanden eerder ingrepen in de energieprijzen dan Nederland en mede daardoor een lagere inflatie kennen.

Wat te doen? Gegeven de manier van ingrijpen door het kabinet – via de energiebedrijven in plaats van via de Belastingdienst – kan in elk geval voorkomen worden dat het begrotingsbeleid de inflatie verder opstuwt. De operatie moet schatkistneutraal worden uitgevoerd. Het ligt in de rede hiertoe te kijken naar de belastingdruk op het inkomen en vermogen van hoge huishoudinkomens.

Een percentage aanpassen in de belastingsoftware moet zelfs de ontredderde Belastingdienst toch kunnen lukken?