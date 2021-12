Signify gaat als Walter White de wietteelt in, nieuwe mislukking Delivery Hero

Eric Rondolat, lampenbaas stapt in cannabis

Topman Eric Rondolat van Signify heeft het Amerikaanse Fluence ingelijfd. Dat bedrijf in tuinbouwverlichting doet goede zaken vanwege de groei in cannabisteelt in de VS.

Eric Rondolat. Beeld ANP

Het zal je maar gezegd worden. ‘Een van de saaiste bedrijven van de Nederlandse beurs’ noemde Het Financieele Dagblad eerder dit jaar de voormalige lampendivisie van Philips, dat sinds drie jaar bekend staat als Signify. Spannende producten noch boeiende omzetten waren er sinds de verzelfstandiging in 2016 te verwachten, aldus de bijbel van ondernemend Nederland, dus beleggers lieten het aandeel links liggen.

Maar met de feestdagen zit topman Eric Rondolat met een brede grijns onder de kerstboom. Signify lijfde deze week voor een kleine kwart miljard euro het Amerikaanse bedrijf Fluence in. Officieel staat Fluence bekend als leverancier van tuinbouwverlichting, maar de onderneming haalt een groot deel van zijn uitzet uit producten die wiet sneller tot wasdom brengen.

De cannabisteelt in de Verenigde Staten is een groeimarkt, aangezien steeds meer staten toestaan dat ondernemers kwekerijen opzetten voor medische toepassingen. Inmiddels is bijna de helft van de staten overstag of staat op het punt om de teelt te reguleren.

Signify neemt Fluence over van Osram. Zoals Signify ooit tot Philips behoorde, was Osram een onderdeel van Siemens. Net als in Eindhoven hebben ze in München gekozen voor lucratievere activiteiten, zoals medische apparatuur.

De reden waarom de Duitsers af willen van Fluence zal Rondolat vermoedelijk worst wezen. Hij stapt een spannende markt in, als een soort Walter White in Breaking Bad.

Niklas Östberg, baas delivery zegt auf Wiedersehen

Topman Niklas Östberg van Delivery Hero heeft het er maar moeilijk mee. De maaltijdbezorger trekt zich terug uit Japan en Duitsland.

Niklas Östberg. Beeld AP

In Japan is een tekort aan frites. Het gebrek is al zo nijpend dat de filialen van McDonald’s vanaf vandaag alleen nog kleine porties serveren. Het ‘patatgat’ is ontstaan door overstromingen in een haven van Vancouver, waar veel van de aardappelen vandaan komen die in Japan tot frites worden verwerkt.

Met een markt waar consumenten niet langer gefrituurde aardappelreepjes op elke hoek van de straat kunnen krijgen, lijken juist kansen te liggen voor een maaltijdbezorger en lijkt het vreemd als deze aankondigt zich terug te trekken uit Japan. Toch is dat precies wat Delivery Hero deze week deed. Hoewel een succes in andere Aziatische landen lukt het in Japan niet om rendabel te draaien, aldus topman Niklas Östberg van Delivery Hero. In het gunstigste geval verkopen de Duitsers de boel, als dat niet lukt volgt botweg sluiting.

Niet alleen in Japan klinkt het sayonara, Delivery Hero zegt ook auf Wiedersehen tegen de Duitse markt. Daar was het bedrijf in zes steden deze zomer weer als maaltijdbezorger aan de slag gegaan, drie jaar nadat de lokale activiteiten waren verkocht aan Just Eat Takeaway, de moeder van Thuisbezorgd.nl.

Het geld dat in Japan en Duitsland wordt bespaard kan Delivery Hero aan andere, meer belovende projecten besteden, gelooft Östberg. De voormalige vermogensbeheerder en bedrijfsadviseur ziet groeikansen op de markt voor flitsbezorging. Opmerkelijk, want de concurrentie daar is al even moordend als onder de maaltijdbezorgers.