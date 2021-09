Sif Group laat zien dat je prima van de wind kunt leven, dankzij de Europese markt die ver vooroploopt

Het werk aan een ‘monopile’ die het fundament vormt voor een windmolen op zee, in de constructiehal op de Maasvlakte. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Maandag wordt het eind 2020 opgeleverde windpark Borssele 1 en 2 van het Deense energiebedrijf Orsted officieel geopend, 23 kilometer voor de Zeeuwse kust. De Nederlandse Sif Group leverde de helft van de fundaties voor de 94 turbines van het grootste Nederlandse windpark, dat 1 miljoen huishoudens van groene stroom moet voorzien. ‘We kunnen niet doorgaan met de traditionele, fossiele brandstoffen’, zegt Fred van Beers, ceo van Sif Group. ‘Wind heeft de toekomst.’

Van Beers (59) leidt het bezoek rond op het terrein op de Maasvlakte, waar hij vanwege de coronacrisis pas recent weer is verschenen. Noodgedwongen hanteerde Sif Group ‘bubbels’ op het hoofdkantoor in Roermond en de fabrieken op de Maasvlakte. Toch konden de werknemers in de enorme hallen voldoende afstand houden. ‘Je staat hier niet als in een slachterij schouder aan schouder’, zegt Van Beers, terwijl hij naar enkele lassers wijst.

In augustus presenteerde Sif Group hoopgevende halfjaarcijfers, het bedrijf profiteert van de groei van de windindustrie. Het orderboek is gevuld met 400 kiloton, voor een bedrag van zo’n 250 miljoen euro. Sif Group bouwt nu voor een Schots/Noors consortium fundaties voor windparken op de Doggerbank voor de Britse kust. In Nederland rondt het bedrijf 140 fundaties af voor Vattenfall bij Hollandse Kust Zuid en werkt het samen met Van Oord aan het offshore windproject Hollandse Kust Noord.

Van Beers: ‘Het verschil is vooral dat we vorig jaar een gat in het orderboek hadden, nadat een project in Amerika wegviel. Plotseling werden de bestaande milieurapportage in Massachusetts ongeldig verklaard en dat leidde tot twee jaar vertraging. Ook Vineyard Wind heeft als klant veel schade geleden door de politieke willekeur van de toenmalige Trump-regering.

‘Iets vergelijkbaars is mijn voorganger in 2018 ook overkomen. We hebben nu in overleg met onze klanten een boeteclausule opgenomen in de contracten bij vertragingen of afzeggingen. En we richten ons vooral op windparken in de Noordzee, de Europese markt loopt jaren voor op de rest van de wereld en is daardoor professioneel en betrouwbaar. Al hebben we Amerika niet afgeschreven.’

Ceo Fred van Beers op de Maasvlakte. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

In Roermond wordt het staal gewalst in hoepels en vervolgens naar de Maasvlakte vervoerd. Met een helm op, een speciale veiligheidsbril en oordopjes wandelen de bezoekers door de hallen. Hier worden de enorme buizen gelast met ‘duikbootkwaliteit’, in samenwerking met Van Ginkel vindt in een aangrenzende hal de coating plaats.

Uiteindelijk worden deze ‘monopiles’ voor minstens 25 jaar in de zeebodem geheid. ‘Elke monopile is uniek’, zegt Van Beers. ‘De dikte varieert, de zee is overal anders.’ En wijzend naar de lasnaad: ‘Die mag niet aansluiten op een andere lasnaad. Door de gaten in de romp komen kabels die straks de stroom via de bodem van de zee afvoeren naar de wal.’

Het staal wordt nog verhit met gasbranders, maar dat gaat snel veranderen. ‘Vergroening wordt nu exclusief beleid’, aldus Van Beers. ‘Het kan niet zo zijn dat we met onze fundaties bijdragen aan schonere energie, terwijl we vervuilende technologieën blijven gebruiken. We willen het staal voortaan verhitten door inductie.’

Waar baggeraar Boskalis volgens topman Peter Berdowski geen ‘trendsetter of one trick pony’ in de windindustrie wil zijn, zet Sif Group er juist ‘honderd procent’ op in. Investeren in olie en gas is volgens Van Beers niet rendabel meer, ook al begon Sif Group in de jaren ‘70 met het bouwen van drukvaten en onderdelen voor funderingen van booreilanden. ‘Die hebben we in Roermond jarenlang gemaakt, maar er is geen behoefte meer aan. We bestuderen nu of we de kleine projecten voor olie- en gasfunderingen definitief zullen afstoten.’

Eigenlijk kan ook Sif Group de groei van de windindustrie niet bijbenen. Van Beers: ‘We kunnen ons marktaandeel uitbreiden door monopiles met een diameter van boven de negen meter te maken. Is de markt bereid om de prijs te betalen voor die gigantische monopiles? Het kan alleen als er voldoende winstmarge overblijft. De plannen van de Europese Unie geven de windindustrie een extra impuls. Voor een gezonde business moet je niet aan het infuus van de overheid blijven hangen en daarom ben ik geen voorstander van subsidies.’

De windparken zijn niet onomstreden, in augustus protesteerden vissers tegen de aanleg van windpark Fryslan bij de Afsluitdijk. Volgens hen verkleinen de windparken niet alleen hun visgebied, de funderingen en de turbines tasten tevens het ecosysteem van de Noordzee aan. Als leverancier zegt Van Beers zich verantwoordelijk te voelen om de fundaties milieuvriendelijk te bouwen.

‘Onder meer door mee te denken met de industrie hoe we de geluidseffecten tijdens het heien kunnen minimaliseren. Elke paal in de grond die we kunnen besparen, geeft verlichting voor vissers en de scheepvaart. Er is voldoende ruimte op de Noordzee voor windparken, we zitten met 4 GigaWatt aan energie uit wind niet eens op tien procent van de mogelijke capaciteit op het Nederlandse deel van de Noordzee.’

Toch moet volgens Van Beers een mentaliteitsomslag plaatsvinden om de klimaatdoelen voor 2050 te realiseren. ‘Iedereen zal offers moeten brengen om onze huidige levenswijze aan te passen. Het Europees parlement is verdeeld. De helft wil de vergroening doorvoeren, de andere helft steunt de bestaande industrie. En dat is best zorgwekkend. De ambitie om in 2050 in Europa 300 GigaWatt uit wind te genereren is een statement. Maar de ratificatie en de uitvoering laten te lang op zich wachten.’

Je kunt wel degelijk leven van de wind, zegt Van Beers, lachend. ‘Het is niet alleen de pijler onder de vergroening van onze samenleving, de energietransitie helpt de mensheid om te overleven.’