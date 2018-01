Shell zei voor duurzaam te gaan, maar gaat toch weer investeren in schaliegas

De Brits-Nederlandse energiereus breidt het aanbod aan alternatieven voor ruwe olie verder uit. In een interview met The Financial Times zei Shell-topman Ben van Beurden maandag de hoeveelheid gewonnen schalie in tien jaar te willen verdubbelen. Van Beurden wil zich vooral richten op de schaliegasreserves in de Verenigde Staten, Canada en Argentinië.



Met de stijgende olieprijs denkt Shell 'significant' meer te kunnen investeren in schaliegas. Vier jaar geleden verkocht Shell zijn slecht renderende schalievelden in de VS nog goeddeels. Dat was vlak na het aantreden van dezelfde Van Beurden die toen vond dat ze te weinig opleverden. Dat ging gepaard met een extra afschrijving van drie miljard dollar.

'Met een beetje hulp van de stijgende olieprijzen, zien we nu dat we flink extra kunnen uitbreiden in onze schaliegastak' Ben van Beurden