Shell zegt ajuus tegen Poetin, Credit Suisse zit okseldiep in oligarchenkrediet

Ben van Beurden Beeld Ivo van der Bent

Winnaar: Shell-topman Ben van Beurden

‘We kunnen en willen niet toekijken’, zei topman Ben van Beurden maandagavond over Shells besluit om zich terug te trekken uit Rusland. In navolging van het Britse BP en het Noorse Equinor kondigde ’s werelds op drie na grootste oliebedrijf aan zijn Russische bezittingen te verkopen. Naar alle waarschijnlijkheid tegen een zwaar verlies, want ‘geen hond’ zal die bezittingen nog willen kopen, zoals analist Jos Versteeg het uitdrukte.

‘Ons besluit om ons terug te trekken nemen we met volle overtuiging’, zei Van Beurden desalniettemin. ‘We zijn geschokt door de verloren levens in Oekraïne, die het resultaat zijn van een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt.’

Zo’n dertig jaar bloed, zweet en tranen stak Shell in het olie- en gasproject Sakhalin-2 op het eiland Sachalin in de Zee van Ochotsk, ten noordoosten van Vladivostok. De migratieroutes van grijze walvissen, de belangen van Sachalinse zalmvissers, de grijpgrage handen van president Poetin, wintertemperaturen tot wel min 40 graden; dit alles moest Shell in die jaren het hoofd zien te bieden. Met de exit uit Rusland komt er een eind aan het belang van 27,5 procent dat Shell in Sakhalin-2 had. Het bedrijf trekt zich ook terug uit Nord Stream 2, de omstreden gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, die Shell voor 10 procent financierde.

Beleggers konden het wel waarderen dat Van Beurden & co principes boven poen lieten prevaleren. Sinds de aankondiging van Shells vertrek uit Rusland won de oliegigant ruim 3 procent op de beurs, al kan dat ook met de hard oplopende olieprijzen te maken hebben.

Thomas Gottstein Beeld REUTERS

Verliezer: Credit Suisse-baas Thomas Gottstein

Of ze alsjeblieft subiet alle vertrouwelijke documenten konden vernietigen waaruit bleek dat Credit Suisse met tientallen miljoenen euro’s aan leningen de jachten en privévliegtuigen van Russische oligarchen had bekostigd. Dat was de boodschap van een opmerkelijke mail die hedgefondsen en andere investeerders onlangs ontvingen van de Zwitserse zakenbank Credit Suisse, vlak voordat de Zwitserse regering maandag brak met de eeuwenoude Zwitserse traditie van neutraliteit en zich aansloot bij de economische sancties tegen Rusland.

De Financial Times berichtte deze week over de smeekbede van Credit Suisse. De Zwitserse bank vreesde dat informatie over de leningen achter de ‘vliegtuigen, jachten, onroerende goederen en/of financiële activa’ van Russische rijken zou uitlekken en vroeg investeerders daarom de documenten ‘te vernietigen en permanent te wissen’.

Dat die informatie überhaupt bij de investeerders terecht was gekomen kwam doordat Credit Suisse hen eind vorig jaar een obligatie met een hele rits verpakte jacht- en vliegtuigleningen had proberen te verkopen. De bank beloofde belangstellenden zelfs meer dan 11 procent rente per jaar te betalen, zo graag wilde Credit Suisse de risico’s van de oligarchenkredieten afdekken. Die eindigden namelijk dikwijls in wanbetaling, bijvoorbeeld in 2018, toen de Russische miljardairs Oleg Deripaska en de gebroeders Arkady en Boris Rotenberg een streep moesten zetten door hun privéjetleningen bij Credit Suisse.

Credit Suisse, dat niet op de zaak wilde reageren, verloor deze week ruim 6 procent op de beurs. Sinds maart vorig jaar heeft de door schandalen geplaagde bank al 43 procent van zijn beurswaarde verloren.