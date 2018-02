Shell verdubbelt winst naar bijna 13 miljard euro dankzij flinke stijging olieprijs

De Latijns-Amerikaanse markt

Hoeveel Shell voor de rechten betaalt, is niet bekend gemaakt

Dat lijken allemaal groene investeringen, waar Shell zich graag op laat voorstaan. Maar de echt grote investeringen waren van een andere slag. In Latijns Amerika heeft het concern grote slagen geslagen bij het verwerven van productierechten voor olievelden in zee. Gisteren verwierf Shell in Mexico de productierechten van negen blokken in olie- en gasvelden. Het was de grootste veiling van dit type die Mexico ooit heeft gehouden. Hoeveel Shell voor de rechten betaalt, is niet bekend gemaakt. In oktober vorig jaar verwierf het concern al de rechten voor de winning in de zee voor de oostkust van Brazilië. Daarvoor moest een 'tekenbonus' worden neergeteld van 100 miljoen dollar. En ceo Van Beurden liet er eerder dit jaar geen misverstand over bestaan: de toekomst van Shell ligt vooral in schaliegas.



Kennelijk hadden beleggers nog spetterender resultaten verwacht. Op de beurs was Shell de grote verliezer. Vlak na de opening stond het aandeel bijna 3 procent lager, maar daarna herstelde de koers zich weer. Zelfs de aankondiging dat Shell tot 2020 voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen, een maatregel die alleen maar bedoeld is om de beurskoers te verhogen, hielp niet.