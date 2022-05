Shell-topman waarschuwt: ‘Russisch gas vervangen is ondenkbaar’

Het Russische schip de Boris Davidov lost LNG in de Nijlhaven bij Rotterdam. Beeld Raymond Rutting / de volkskrant

Mocht Europa, na een boycot op Russische olie, ook het Russische gas in de ban doen dan zal Nederland ‘ongekend moeten besparen’ op het energieverbruik. Daarvoor waarschuwt de topman van het Britse gasconcern in De Telegraaf.

Zonder de Groningse gasvelden zijn er volgens Van Beurden onvoldoende alternatieven om het Russische gas te vervangen. De kleine voorraad die in Nederland wel voorhanden is, zal volgens hem schreeuwend duur worden. Donderdag liet de Shell-baas bij de presentatie van de kwartaalcijfers al weten dat Europa de energietransitie moet versnellen, en dat we meer energie moeten besparen.

‘Geen eenvoudige oplossing’

Het kabinet vindt dat Nederland snel meer vloeibaar gas (LNG) moet importeren uit de VS en Qatar om de Nederlandse afhankelijkheid van Russisch aardgas te verminderen. Maar de topman van Shell, dat afgelopen kwartaal 4,1 miljard euro verdiende aan gas, stelt dat het onmogelijk is om ‘gewoon even’ al het Russische gas te vervangen door LNG.

Europa heeft 120 miljoen ton van het vloeibare gas nodig om de Russische import te vervangen. Dat is 30 procent van de LNG-productie wereldwijd, meldde Van Beurden donderdag bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Voor dat volume in de toch al krappe markt zal Europa volgens hem veel geld moeten neertellen. ‘Het is dus geen eenvoudige oplossing’, aldus Van Beurden.

Hoge energierekening

Gevraagd naar mogelijke groene alternatieven zegt Van Beurden dat met de huidige capaciteit aan zonne- en windenergie slechts een klein deel van de vraag kan worden opvangen. De inkoopprijzen voor energie, en daarmee ook de energierekeningen van de consument, zullen door de schaarste de komende tijd aanzienlijk hoog blijven, aldus Van Beurden.

Nederland haalt op dit moment circa 26 procent van haar totale gasvoorraad uit Rusland. Al begint de vraag naar gas in het algemeen inmiddels te dalen door de hoge prijzen. ‘Zet deze ontwikkeling voort en je kruipt naar een situatie waarin je makkelijker van de rest van het Russisch gas afkomt’, zei energieanalist Jilles van den Beukel daarover tegen de Volkskrant.

Van Beurden is daar minder gerust op. De Shell-baas ziet naar eigen zeggen dat grote klanten vrezen voor een Europese gasboycot of het dichtdraaien van de gaskraan door Poetin zelf.