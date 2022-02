Shell smijt met miljarden, maar die gaan niet naar de energietransitie. Waarom niet?

Een pompstation van Shell bij Veendam. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het geld stroomt weer ouderwets de voor Shell goede kant op; de onderneming in, in plaats van eruit, zoals in het coronarampjaar 2020. Toen leed het energieconcern een duizelingwekkend tweede-kwartaalverlies, nadat de vraag naar olie was ingestort. Nu is de situatie omgekeerd en verdient Shell juist aan de hoge energieprijzen. Dat leverde vorig jaar een ouderwetse jaarwinst op van ruim 19 miljard dollar (bijna 17 miljard euro).

Wie denkt dat het Britse energieconcern (Shell is sinds kort niet meer half-Nederlands) extra zal investeren in de energietransitie, komt bedrogen uit. Dit jaar wil het bedrijf 3 miljard in groene energie steken. Tegen 5 tot 6 miljard in marketing, om maar iets te noemen. En 8 miljard in het zoeken en oppompen van olie (een stijging van 2 miljard).

Wie wel profiteren zijn beleggers. Vorig jaar stak Shell 3,5 miljard dollar in de aankoop van eigen aandelen en topman Ben van Beurden kondigde voor de eerste helft van dit jaar een nieuw inkoopprogramma aan ter waarde van 8,5 miljard euro. Veel geld gaat ook naar het verlagen van de schuld, die daalde vorig jaar van ruim 75 naar bijna 53 miljard dollar.

Weinig duurzaam

De miljarden vliegen in het rond, maar niet richting windturbines. Waarom doet Shell zo weinig aan duurzaam? Er ligt toch een uitspraak van de Haagse rechter, die eist dat het concern zijn CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent moet hebben verlaagd?

Hiervoor zijn een paar mogelijke verklaringen. Shell investeert niet graag in groene energieopwekking, zei Van Beurden vorig jaar, omdat er weinig aan te verdienen valt. De ceo beschouwt dit niet als kerntaak. Laat anderen het maar doen, vindt hij.

Shell is vooral goed in wat er vervolgens met de opgewekte energie gebeurt: het wil er bijvoorbeeld waterstof van maken. Daarmee kan Shell leuke dingen doen. Zoals het produceren van synthetische vliegtuigbrandstof (in 2025 wil het jaarlijks 2 miljoen ton van deze zogenoemde SAF’s brouwen, in 2030 moet 10 procent van Shells vliegtuigbrandstof synthetisch zijn). Waterstof wordt daarnaast een steeds belangrijker grondstof voor de chemie - ook een winstgevende sector die nu nog draait op olie. Daarnaast wil de onderneming zich richten op de opslag van CO2; vanaf 2035 moet er jaarlijks 25 miljoen ton van het gas ondergronds worden opgeslagen.

Plannen genoeg, maar niet voor nu. Want er is bijvoorbeeld nog veel te weinig groene elektriciteit om betaalbare waterstof te maken in de hoeveelheden die Shell nodig heeft. De bouw van de windparken en zonnevelden die deze stroom moeten produceren, vergt nog jaren. Net als de aanleg van leidingen voor de afvoer van CO2.

Vergunningen vergen tijd

Het helpt niet om nu al bakken geld te besteden aan groene productie: vergunningen vergen tijd, stroomnetten zijn niet gereed en elektrolysers om waterstof mee te maken zijn er nauwelijks.

Shell kan dus nog niet zo veel beginnen met wat het beschouwt als zijn deel van de energietransitie. Dus probeert Van Beurden te profiteren van de hoge fossiele opbrengsten en maakt hij met financieel topvrouw Jessica Uhl de onderneming financieel zo sterk mogelijk, om straks te kunnen investeren.

Het is een balanceeract. Want in de tussentijd moeten morrende aandeelhouders tevreden gehouden worden. Sommigen willen al dat het bedrijf zich opdeelt in een groene en een vuile tak - een idee waar Van Beurden van gruwt. Anderen, zoals pensioenfonds ABP, stapten op uit onvrede met het langzame groene beleid.

De hoge brandstofprijzen spelen Shell in de kaart. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Shell probeert beleggers nu te paaien met terugkoopprogramma’s en groeiend dividend. Door ook het huishoudboekje met schulden op orde te brengen, hoopt het concern financieel gezond te zijn om straks toe te slaan.

Dat er de komende jaren minder olie gewonnen wordt (Shells productie daalt jaarlijks al een beetje), hoeft geen probleem te zijn. De dreigende krapte aan olie zal hogere prijzen tot gevolg hebben, waardoor de winst gestut wordt. Of zoals Uhl het donderdag nog maar eens zei: value over volume.

De cynische conclusie: dreigende energietekorten waarvoor energieagentschap IEA waarschuwt, kunnen gunstig uitpakken voor Shell. Als de wereld straks vecht om de resterende olie, zal het Londense bedrijf goed blijven verdienen. De laatste maanden van 2021 waren wat betreft gas alvast een voorproefje.