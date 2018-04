Shell raakt door gasbesluit Groningen 6 procent van reserves kwijt

Die reserves bestaan uit olie en gas die nog in de grond zit, maar wel kan worden gewonnen. Doordat het kabinet nu heeft besloten een deel van het gas van Groningen in de bodem te laten zitten, is een deel van het Groningse gas niet meer winbaar. Als de reserves door het Groningen-besluit van de regering inderdaad uitkomt op het equivalent van 650 miljoen vaten olie, dan is Shell daarmee 6,4 procent van zijn reserves kwijt.



Shell ondervindt ook financiële gevolgen van het gasbesluit. Het concern heeft zijn totale investering in het Nederlandse aardgasbedrijf NAM afgeschreven. Toen het kabinet bekendmaakte de gaswinning in het grote Groningen-veld uiterlijk 2030 te staken, heeft de NAM zijn investeringen in het veld afgewaardeerd. Dat werkt door in de cijfers van Shell: het komt neer op een afschrijving van 244 miljoen dollar. Dat bedrag gaat ten koste van de winst over het eerste kwartaal.